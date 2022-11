Parti le 27 octobre dernier, le Rixensartois de 31 ans s’est lancé le défi un peu fou de traverser ces pays avec la "contrainte" de ne pas mettre lui-même un euro d’essence dans le réservoir de son ancêtre. "En échange de services que je rends aux gens que je rencontre sur place, ils me mettent quelques dizaines d’euros d’essence et j’avance comme ça, en faisant 500 kilomètres par jour."

Le goût de la rencontre, des échanges et des découvertes

C’est ainsi que, à titre d’exemple, au terme de sa première étape Bruxelles – Colmar, notre interlocuteur est resté plusieurs jours sur place à entraîner des équipes de jeunes du club de football local.

Derrière ce défi se cache un autre projet, plus concret celui-ci. Adam El Manawy est, en effet, comédien et réalise la première saison de sa série C’est par où… ? avec la boîte bruxelloise de production Jugaad. "L’idée, à terme, c’est de partir chaque année vers différentes destinations dans le monde et de réaliser un nouveau défi à chaque fois."

Cette année-ci, le fan de foot qu’est Adam a surfé sur l’organisation de la Coupe du monde de football pour rallier la péninsule arabique. "Le Mondial, ça représente quand même quelque chose de grand et de fort pour les personnes qui, comme moi, aiment le foot. De plus, j’aime voyager, créer, aller à la rencontre des gens, susciter des découvertes et des échanges. Qui plus est, j’avais déjà été au Brésil en 2014 et en Russie en 2018 en tant que supporter et la Coupe du monde, vous savez, c’est un peu comme la chope: quand tu y as goûté une fois, tu n’as pas envie de t’arrêter (rires) . Plus sérieusement, au-delà des matches, c’est toute une ambiance, teintée de multiculturalité. J’adore…"

Depuis le 27 octobre, Adam – accompagné de Thibaut Flament, le cameraman – a traversé la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie et l’Irak. Il "navigue" actuellement entre ces deux derniers pays cités, tentant de résoudre un problème de visa. Après quoi, il espère arriver rapidement à Doha, destination finale d’une aventure riche en rencontres, belles et enrichissantes chacune à sa manière. "On a rencontré plein de gens hyper intéressants et on s’est rendu compte que partout où on allait, on rencontrait des fans de foot. C’était vrai en Italie mais ça l’était aussi dans des coins reculés et plus pauvres. Par exemple, à Cirze, une petite ville à la frontière turco-irakienne, on a regardé le premier match des Diables rouges ensemble. On a aussi organisé un match dans un chouette petit stade. C’était génial."

Un docu divisé en six épisodes, le premier est à découvrir ce jeudi

Le foot comme un brise-glace, donc, pour casser la barrière de la langue et mieux mêler cultures. "Il n’y a pas besoin de faire d’efforts pour aller vers les gens car ils nous voient arriver avec notre maillot sur les épaules, notre plaque d’immatriculation belge et la magie opère. Partout, ou presque. Il y a un village, à Damizlik, à 1 700 m d’altitude dans les montagnes turques, où on est arrivé à la nuit tombante et les gens étaient un peu suspicieux. Mais une fois que les villageois ont compris ce que nous faisions là, nous avons été accueillis comme des rois. C’était limite un peu gênant car on était clairement à un endroit où les gens n’ont pas grand-chose – d’ailleurs, on a cessé de demander aux gens de nous mettre de l’essence dans le réservoir en échange d’un petit job. Mais c’est là, alors qu’ils n’ont pas grand-chose que l’on “reçoit “le plus. La famille qui nous a logés – puisque le défi est de loger chez l’habitant chaque jour – nous a laissé la chambre principale et ils ont tous dormi dans la même pièce. On s’en est rendu compte au réveil le lendemain matin seulement. C’était hyper émouvant. On a offert des maillots de la Belgique à cette famille, ils étaient super heureux et continuent encore aujourd’hui à nous envoyer des photos."

Des anecdotes, Adam en ramènera des centaines dans ses valises du retour qu’il effectuera en avion. En attendant, il espère arriver à Doha dans les prochains jours. "L’idée, c’est d’être là-bas pour ce week-end et d’assister au match des huitièmes de finale des Diables rouges, s’ils sont qualifiés. Et si c’est le cas, ça serait top de pouvoir les rencontrer, c’est l’objectif. On verra. Ce qui est sûr c’est que, quoi qu’il arrive, malgré la fatigue et les couacs, ça aura été une aventure extraordinaire…"

Une aventure – C’est par où le Qatar ? – qui se déclinera en six épisodes de 8 à 10 minutes chacun. Le premier sera diffusé ce jeudi 1er décembre sur YouTube.