Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon : pas de trace d’un compte bancaire et une seule facture depuis 2017...

Les autres aveux concernent une onglerie transférée de Hannut à Jodoigne, une école de danse de Court-Saint-Étienne dont les deux fondateurs se sont séparés et qui n’a plus le moindre actif, l’exploitant d’un établissement horeca de Jodoigne, un Wavrien qui dirige un salon de coiffure à Ixelles, un Chastrois qui s’était lancé dans la vente en ligne en injectant 6 000 € et qui craint que la situation ne s’aggrave, et un Grézien qui n’a plus ni commande ni matériel pour ses activités d’aménagements extérieurs en construction.

On en vient aux citations en faillite. L’ONSS en a lancé deux. La première vise l’exploitante d’un manège de Rebecq qui a été radiée. Un créancier hypothécaire l’a fait vendre. Le parquet a été avisé. La seconde vise une société de titres-services de Jodoigne reprise par le fils d’un homme décédé en 2020. Le passif est de 113 000 €.

L’État belge était aussi présent dans le prétoire. Le SPF Finances a tenté, par des saisies immobilières, de récupérer les 30 000 € que lui doit une société wavrienne de carrelages, parquets et sanitaires. Il a aussi dans son collimateur une société d’édition de Waterloo qui, en réalité, s’occupait d’achat et de vente de biens immobiliers. Elle avait obtenu en janvier 2018 une PRJ (procédure en réorganisation judiciaire) mais avait été incapable de respecter le plan financier prévu. Passif: 1,3 million d’euros.

Enfin, le tribunal a été saisi d’une opposition à la faillite d’un agriculteur absent à l’audience de novembre qui l’avait prononcée. Son absence s’explique par le fait qu’il se trouvait au chevet de son père qui décéda quatre jours plus tard. Son avocat expliqua qu’une des conditions de mise en faillite n’existait pas puisque le crédit de son client n’était pas ébranlé. Il ne l’est toujours pas et il est en état de couvrir son passif.