Les élèves de l'école communale d'Opprebais ont planté 450 arbustes

Dans le même ordre d’idées, une spirale aromatique avec un panneau didactique sera placée prochainement au verger communal.

En attendant, c’est une haie longue de 130 m qui a été plantée par les enfants autour du moulin. "Il y avait au total 450 petits arbres et une dizaine d’essences mélangées dans l’idée d’aider les insectes et oiseaux du territoire, précise Hélène Aimont, chargée de mission Biodiversité pour le GAL Culturalité. Après la partie pratique, une animation sera proposée en classe par le GAL pour expliquer aux enfants les différentes essences et l’utilité des haies."

Professeur en 5e primaire, Monsieur Damien apprécie ce genre d’activité en pleine nature. "Ce qui est vraiment bien ici, c’est qu’il y a un projet pédagogique derrière. Et c’est gai de faire ça dans son village. Quand les enfants passeront devant le moulin dans cinq ans, ils se souviendront d’avoir planté la haie."

Le GAL Culturalité organise ra encore des plantations ce mardi au sein de la réserve naturelle du Pré du Duc à Thorembais-Saint-Trond avec des élèves de rhéto de l’école Da Vinci de Perwez alors que vendredi, ce sont les entreprises Cisco et Proximus qui planteront une haie anti-érosive de 175 m dans le champ d’un agriculteur dans le cadre de leur team building annuel.

"Ces plantations se tiennent dans le cadre de l’opération Mille feuilles et visent la plantation de buissons et de haies dans les plaines agricoles de l’Est du Brabant wallon, pour aider la biodiversité et rassembler les différents acteurs du monde rural autour d’un même projet", ajoute encore Hélène Aimont.

Une naissance, un arbre

Samedi matin, au dépôt communal, et toujours dans le cadre de la semaine de l’arbre, il y a eu une distribution d’un millier d’arbres ainsi qu’une conférence de Vincent Gobbe sur le compostage.

Autre moment fort du week-end, l’opération "une naissance, un arbre" organisée à l’espace Corlier d’Opprebais et destinée aux cinquante enfants de la commune nés entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2022. Accompagnés par leurs parents, les enfants ont tous reçu un diplôme ainsi qu’un pommier dont ils sont désormais le parrain ou la marraine. "C’est un symbole, précise le bourgmestre Léon Walry. L’enfant doit maintenant veiller pendant son enfance et son adolescence à ce que l’arbre s’épanouisse. À lui de l’entretenir comme il faut."