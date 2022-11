Des artistes aclots pas comme les autres

L’artiste sartoise travaille depuis quelques mois avec les bénéficiaires du Service résidentiel pour adultes (SRA) de l’IMP Le Colombier, à Nivelles. Des personnes en situation de handicap. Parvenir à créer avec eux des œuvres pour organiser une exposition publique était très motivant pour ces six artistes qui ont relevé le défi. Ils ont ainsi pu, l’espace d’un week-end, montrer de quoi ils étaient capables.

« Nous espérons pouvoir continuer l’expérience »

"Les élèves se sont énormément impliqués parce qu’ils travaillaient avec un objectif et ils voulaient vraiment y arriver, saluait vendredi Christine Halasz. Nous avons travaillé au pastel à l’écu, et j’ai été assez exigeante avec eux. On a retravaillé, amélioré… Pratiquement tous les tableaux qui ont été réalisés sont exposés aujourd’hui. Nous espérons continuer l’expérience, et créer un véritable atelier artistique. Pour les bénéficiaires, créer apporte aussi des moments de bien-être."

L’échevine de la Culture, Anne-Michèle Pierard, a souligné lors du vernissage que cette collaboration avec les SRA Le Colombier était une première. Lorsque Christine Halasz a demandé si la maison communale pouvait servir de lieu d’exposition le temps d’un week-end pour les œuvres de ses élèves, le collège villersois a tout de suite répondu positivement.

Pour les députés provinciaux Tanguy Stuckens et Sophie Keymolen, qui étaient présents lors du lancement de l’exposition, l’événement permet aussi d’évoquer le travail réalisé au quotidien dans les institutions.

"Un travail remarquable qui se fait tout au long de l’année, et qu’il est important de valoriser publiquement, a confirmé le président du collège provincial, Tanguy Stuckens. Je remercie les équipes de l’IMP de donner un accès à la culture aux bénéficiaires, et je remercie les autorités villersoises d’accueillir nos artistes du Colombier, ce qui n’est pas commun. J’espère que cela va en inspirer d’autres."