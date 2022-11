« On ne loupera pas le rendez-vous » de la Coupe du monde de hockey à Wavre

Le ministre wallon Adrien Dolimont assure que le projet de transformation du stade Justin Peeters n’est pas abandonné.

Anne Masson, bourgmestre de Wavre

Entre le départ de Françoise Pigeolet et l’intronisation d’Anne Masson, le conseil communal de ce mardi fut l’occasion de rendre plusieurs hommages et d’adresser des félicitations.

Françoise Pigeolet a clôturé ses mandats de bourgmestre et conseillère communale suite à sa démission envoyée par courrier le 12 octobre dernier. Avant de céder le relais à Anne Masson, Françoise Pigeolet a évoqué les 22 années pendant lesquelles elle a siégé et a une dernière fois remercié les Wavriens pour la confiance qu’ils avaient placée en elle.

Le coureur cycliste Sylvain Moniquet parraine l’Hacienda

Depuis 2021, la Team23, une équipe de copains qui se retrouvent sur le vélo pour passer de bons moments, a décidé de soutenir le foyer pédagogique L’Hacienda, une institution de Ramillies qui accueille 15 enfants et adolescents âgés de 2 ans et demi à 18 ans, placés par le tribunal de la jeunesse pour défaillance familiale. Pour ce faire, la Team23 passe de trois à six membres et a pour objectif en 2023 de recueillir 10 000 €, somme qui sera affectée à un espace commun, à une salle de jeux et à l’aménagement des chambres.

Les Diables ne font pas (encore) recette à Wavre

Pour les débuts des Diables rouges dans cette Coupe du monde, la première à se dérouler au mois de décembre, la bande à Martinez n’a pas vraiment attiré la foule, du côté de Wavre en tout cas. Si les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands pour cette première rencontre, le chapiteau dressé à l’arrière du complexe sportif wavrien était loin d’afficher sold out.

Un budget provincial « sain » sans toucher à l’impôt

"L e budget 2023 a été particulièrement difficile à élaborer, a nécessité de redoubler de vigilance, de travail, de créativité, avec aussi un certain courage…" Le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR), était plutôt soulagé, jeudi, de présenter un budget provincial 2023 à l’équilibre alors que le financement de la zone de secours l’an prochain est estimé à 10,87 millions d’euros, que le prix des énergies a explosé et que les agents provinciaux ont bénéficié d’une indexation de salaire de 10% l’an dernier.

Un octogénaire qui jazze et qui swingue à Nivelles

Jack Gondry & his New Music est sans doute le doyen des big bands de jazz encore en activité en Belgique. La formation fondée en 1942 fête donc ses 80 ans cette année. Elle sera en concert anniversaire le samedi 3 décembre au Waux-Hall.