Déchets : les habitants de Chaumont-Gistoux sont parmi les plus vertueux du BW

Ce lundi 21 novembre, le conseil communal a adopté le règlement-taxe lié à la collecte et le traitement des déchets. "Et cette décision reste très raisonnable, dans le contexte économique tendu que nous vivons. Jugeons-en plutôt: les isolés (25 % de la population) verront leur taxe forfaitaire inchangée (70 €), les ménages composés de deux ou trois personnes verront leur charge annuelle majorée, celle-ci passant de 110 € à 115 € (deux personnes) ou de 140 € à 150 € (trois personnes). Quant aux ménages composés de quatre personnes et plus, ils verront leur taxe passer de 160 € à 170 €."

La taxe proportionnelle, qui sanctionne les dépassements de déchets, sera, elle aussi, majorée de quelques centimes, "suivant la courbe que nous impose le strict respect du coût-vérité".

Ces montants porteront la charge liée à la collecte et au traitement des déchets à une moyenne de 65 €/hab/an. "Ces faibles augmentations se veulent être la preuve des gros efforts consentis par les Chaumontois dans la bonne gestion et le tri de leurs déchets. Aujourd’hui, les fameux sacs bleus, la collecte en porte à porte des papiers et cartons, l’accès aux bulles à verre ou au parc à conteneurs de Corroy-le-Grand font partie des habitudes ancrées dans les bonnes pratiques."

Déchets verts : séances info en mars prochain

Pour renforcer celles-ci, la Commune a organisé deux séances d’information sur la meilleure gestion des déchets et "organisera en mars 2023 deux sessions destinées à expliquer la gestion idéale des déchets de jardin, grande préoccupation des habitants".

Un bémol: "Le traitement de la masse des déchets verts et des langes, tant pour nos petits que pour nos aînés, est encore en réflexion. Avec l’intercommunale InBW, nous cherchons des solutions."

Toutes ces mesures sont donc là pour respecter le coût-vérité. "Pour 2023, nous l’avons estimé à 101%."

De moins en moins de ménages « en dérogation »

Depuis que Chaumont-Gistoux a opté pour la poubelle à puce, certains ménages se sont trouvés "en dérogation", soit parce que les immeubles où ils vivent ne sont pas adaptés pour accueillir ces conteneurs, soit parce qu’ils habitent des rues inaccessibles au collecteur. Ces ménages-là continuent à gérer leurs déchets en utilisant des sacs délivrés par l’administration. Ces sacs seront désormais vendus au prix de 25 € le rouleau de 10 sacs. "De 13 % en 2020, ces ménages passeront à 7 % dès le 1er janvier, suite à une réévaluation sur les lieux et en accord avec le collecteur", ajoute l’échevin Luc Mertens.