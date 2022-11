Le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR), était plutôt soulagé, jeudi, de présenter un budget provincial 2023 à l’équilibre alors que le financement de la zone de secours l’an prochain est estimé à 10,87 millions d’euros, que le prix des énergies a explosé et que les agents provinciaux ont bénéficié d’une indexation de salaire de 10 % l’an dernier.

Le collège MR-PS a décidé d’assumer la contribution provinciale au financement de la zone de secours: ce qui sort des caisses de la Province permet aux Communes d’éviter cette charge, et on parle pour l’an prochain de 26 € par habitant. "Cela constitue une aide indirecte aux Communes qui n’est pas négligeable", commente Tanguy Stuckens.

N’empêche, dans ce contexte désormais financièrement compliqué, il a fallu faire des choix pour ne pas toucher à la fiscalité provinciale qui reste la plus basse de Wallonie, et éviter les licenciements économiques. La Province a décidé de se recentrer sur les missions de supracommunalité, sur les enjeux spécifiques au territoire (accueil de la petite enfance, lutte contre les inondations, mobilité…) et sur les domaines où elle possède une véritable expertise comme l’enseignement, le handicap ou la santé mentale.

Des ventes de bâtiment sont envisagées

Il a aussi fallu renoncer à certaines dépenses, prévoir une mutualisation des ressources et imaginer de nouvelles recettes (lire ci-contre). Les fonctionnaires provinciaux qui quittent l’institution ne seront plus systématiquement remplacés, et des ventes de bâtiment sont envisagées: une maison et le siège du service de santé mentale à Nivelles – il sera regroupé avec celui de Tubize, la villa Defalque à Court-Saint-Étienne…

De quoi dégager un boni de 200 000 € à l’ordinaire où des dépenses sont prévues pour 173,415 millions d’euros, et préserver un budget extraordinaire de 23,94 millions d’euros. Celui-ci contient des appels à projets pour soutenir les Communes en matière de développement du réseau cyclable (1,25 million), de lutte contre les inondations et les coulées de boue (500 000 €), d’accueil de la petite enfance à l’aube d’un nouveau plan Cigogne (700 000 €) ou encore de maillage écologique (1,25 million).

Un nouvel appel à projets sera aussi présenté lors d’un prochain conseil 27+1: il s’agit de soutenir les dossiers d’infrastructures écoresponsables, par exemple le placement de panneaux photovoltaïques sur un complexe sportif, ou l’isolation d’une salle culturelle. Un crédit d’1,25 million d’euro est prévu pour cela.

La Province a réservé aussi 530 000 € pour l’entretien des cours d’eau de sa compétence, 500 000 € pour acheter des terrains où implanter des bassins d’orage, et 1,4 million d’euros pour la construction de ce type d’ouvrages.

13,41 millions pour l’IPES de Wavre

L’investissement "phare" de ce budget 2023 est la rénovation de l’implantation de l’IPES au quai aux Huîtres, à Wavre. Compte tenu de l’augmentation du prix des matériaux, 13,41 millions d’euros sont prévus, en espérant des subsides – non encore confirmés – du Fonds des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.