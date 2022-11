La liste des marchés de Noël en Brabant wallon

Ce vendredi 25 novembre a lieu le marché de Noël de L’Essentiel ASBL. Rendez-vous chaussée de Louvain, 563, à Ohain, de 15 h à 21 h.

Dès le 25 novembre et jusqu’au 18 décembre, le château de Rixensart propose son son marché de Noël annuel. Rendez-vous rue de l’Église, 40. Animations pour enfants et plus grands, son et lumière le soir, produits du terroir, artisans locaux, etc. Entrée payante pour les plus de 12 ans.

Toujours à partir de ce vendredi 25 novembre et jusqu’au 20 décembre, Louvain-la-Neuve organise son marché de Noël Louvain-la-Neige sur la Grand-Place et la place de l’Université. Une centaine d’exposants et artisans sont annoncés.

Le samedi 26 novembre, c’est à Braine-l’Alleud que 50 artisans installeront leurs échoppes à l’institut de la Vallée Bailly, rue de la Vallée Bailly, 102, de 13 h à 19 h.

Ce même jour à Mont-Saint-Guibert, c’est à la maison des loisirs sur la Grand-Place qu’il faudra se rendre entre 13 h et 20 h pour dénicher des produits artisanaux et locaux à l’occasion du marché de Noël.

Toujours à Braine-l’Alleud, mais le lendemain, dimanche 27 novembre, c’est chez Miss Gomgom, rue Saint Sébastien, 12, qu’il faudra se rendre pour découvrir de nombreuses créations artisanales. À faire entre copines. Rendez-vous de 10 h à 18 h.

À Chaumont-Gistoux, le marché de Noël baptisé Les Coquelicots Givrés ouvrent tout le week-end (26 novembre de 11 h à 20 h et 27 novembre de 11 h à 18 h), chaussée de Huy. Outre de nombreux artisans et des promos offertes par les commerçants alentour, de nombreuses animations seront organisées : échassiers lumineux, grimeuse, musiciens ambulants, etc. Un concert gratuit du chœur des jeunes de l’académie de Waterloo sera organisé samedi soir à l’église Saint-Jean-Baptiste de Gistoux ( réservation obligatoire).

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h, la féerie de Noël s’installe à Wavre avec la foire aux artisans du club Tangent : 60 artisans réunis à l’hôtel de Ville.

Le dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h, la Maison rosiéroise propose son Winter Market, rue du Bois du Bosquet, 17. Au programme: 25 stands, bulles et dégustations.

À Ramillies, rendez-vous au centre sportif pour un marché de Noël intime et cosy les samedi 3 et dimanche 4 décembre.

On file jusqu’à Jodoigne le dimanche 4 décembre dès 10 h pour découvrir les artisans locaux du marché de Noël de Lathuy, rue Baty Delmais, 9. Si vous voulez de la tartiflette, il vaut mieux réserver.

C’est à Waterloo, rue François Libert, qu’a lieu le grand marché de Noël à hauteur de la maison communale: artisanat et produits de bouche. Le marché est organisé du 9 au 11 décembre puis du 16 au 18 décembre.

Du 9 au 11 décembre, la Grand-Place d’Ittre accueille la Féér’Ittre, marché de Noël organisé par l’association des commerçants, artisans, industriels et agriculteurs d’Ittre, Haut-Ittre et Virginal.

Ce même week-end, c’est sur la place Émile des Grées du Lou à Oisquercq (Tubize) qu’il faudra se rendre pour découvrir le marché de Noël.

Toujours ces 9, 10 et 11 décembre, un marché de Noël se tiendra sur la place de la Gare à Perwez. Il reviendra du 16 au 18 décembre, mais cette fois-ci au Perwex. Le programme de ces six jours de festivités est très chargé.

Il démarre aussi le vendredi 9 décembre, mais se poursuit jusqu’au 18 décembre. Qui donc ? Le marché de Noël de Nivelles, Grand-Place et place Émile de Lalieux: concours de crèches, chorales et moult chalets.

À Tubize, les samedi 10 et dimanche 11 décembre, le marché de Noël de Soroptimist se tiendra à la salle du Gymnase.

Le 10 décembre, de 10 h à 18 h, découvrez le marché de Noël de l’ASBL Armandia, composé uniquement d’artisans et créateurs locaux. L’adresse: rue du Try, 3, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Toujours les 10 et 11 décembre, de 11h à 20 h, la place Baudouin Ier de Court-Saint-Étienne accueillera le premier marché de Noël de son histoire.

La Grand-Place de Jodoigne accueillera une dizaine d’artisans et une vingtaine de chalets de produits de bouche du 9 au 11 décembre.

Ce même week-end, il y aura aussi un marché de Noël, à Jauche, rue de Namur. On y trouvera des tas d’idées de cadeaux: peintures, gravures, céramiques, objets en bois, bijoux, savons naturels, produits de soin bio, etc.

Du jeudi 15 au dimanche 18 décembre, aux abords de l’église Saint-Georges, ce sera le marché de Noël de Grez-Doiceau.

On passe au dernier week-end avant Noël pour se rendre, par exemple, sur la place Cardinal Mercier de Rixensart du 16 au 18 décembre pour les Féeries de Bourgeois. Trente exposants locaux dans une ambiance festive. Vendredi de 17 h à minuit, samedi de midi à minuit, dimanche de midi à 18 h.

À Genappe aussi, le marché de Noël s’installera sur la Grand-Place du 16 au 18 décembre.

Orp-le-Grand accueillera lui aussi son marché de Noël des Marilles dans le hall de la place communale les 17 et 18 décembre de 10 h à 18 h.

Braine-l’Alleud profitera aussi de ce week-end des 17 et 18 décembre pour proposer ses Féeries de Noël au centre-ville. Plus de 80 artisans répartis dans les chalets et chapiteaux installés place du Môle, rue du Môle, Grand-Place Baudouin Ier et place Reine Fabiola sans oublier de nombreuses animations de rue, des spectacles et des concerts dans une ambiance féerique. Les concerts de chorales, harmonies et ensembles se déroulent à l’ église Saint-Étienne.

Enfin, un dernier marché de Noël se tiendra à Villers-la-Ville, rue de Rigenée, 43, le dimanche 18 décembre de 10 h à 18 h.