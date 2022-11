Mais entre la volonté affichée par les ministres et le report du plan de transport, on observe donc un décalage. "Je rappelle ici que la SNCB n’a aucunement supprimé d’offre existante, mais qu’elle ne fait que décaler des améliorations prévues grâce aux 2 milliards de nouveaux moyens dégagés par le gouvernement fédéral depuis le début de la législature auxquels on peut additionner les 2 milliards d’euros pour dix ans de refinancement du rail et la possibilité d’un emprunt d’un milliard d’euros auprès de la BEI".