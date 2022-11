"Le Brabant wallon doit aussi réclamer la ligne Charleroi - Leuven", estime le député André Flahaut

La SNCB n’est pas en position de procéder aux adaptations prévues. Elle avance notamment un contexte financier difficile pour justifier ce report.

Le plan mis en pause prévoyait, entre autres, une nouvelle connexion IC entre Charleroi, Fleurus, la gare la plus proche de l’aéroport carolo, et Louvain (Leuven).

Cette ligne devait donc traverser le Brabant wallon et desservir les gares d’Ottignies et de Wavre et les autres gares des lignes 139 (Ottignies-Leuven) et 140 (Charleroi-Ottignies).

En bout de ligne, la nouvelle du report n’a pas été bien acceptée. Le conseil communal de Charleroi l’a fait remarquer: les conseillers carolos ont voté, lundi soir, une motion visant notamment à interpeller le gouvernement fédéral au sujet de la décision du conseil d’administration de la SNCB de reporter l’ouverture de la ligne IC Charleroi Sud – Ottignies – Wavre – Louvain.

Au travers de la motion, les conseillers communaux demandent au gouvernement fédéral de réévaluer la décision de la SNCB de reporter l’ouverture de la ligne.

« Les Communes doivent réclamer l’ouverture de cette ligne »

Le député fédéral André Flahaut (PS) aimerait que les conseils communaux brabançons wallons concernés prennent exemple sur la ville de Charleroi. "Il faut espérer que, à l’instar du conseil communal de Charleroi, les conseils communaux du Brabant wallon et le conseil provincial, toutes tendances confondues, auront le réflexe d’urgence de voter des motions similaires à celle de Charleroi pour réclamer, du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo) et de la SNCB, l’ouverture de la ligne Charleroi-Leuven. Chaque élu à son niveau aura sans doute à cœur de relayer cette demande", espère le Nivellois.

La ligne 140 fait halte, en Brabant wallon, dans les communes de Villers-la-Ville (Tilly et Villers), Court-Saint-Étienne (La Roche, Faux, Court) et Ottignies-LLN (Céroux-Mousty et Ottignies). La ligne 139 traverse, elle, les communes de Wavre (Limal, Bierges-Walibi, Wavre et Basse-Wavre), et de Grez-Doiceau (Gastuche, Archennes, Florival et Pécrot).

Actuellement, il est déjà possible de relier Charleroi à Wavre sans changer de train (en une heure ; un train par heure). Par contre, il faudra patienter une heure en gare de Wavre pour embarquer dans un train à destination de Leuven (Wavre-Leuven en 30 mn ; deux trains par heure).