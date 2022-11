En 39 ans, la superficie bâtie a quasi doublé en Brabant wallon

Dans notre province, les communes les plus bâties sont Rixensart (46,8% de sa superficie), Waterloo (43,6%) et Wavre (34,3%). Suit Ottignies-Louvain-la-Neuve (27,3%).

De l’autre côté, les moins bâties sont Ramillies (7,7%), Incourt (8,6%) et Orp-Jauche (8,8%). Trois autres communes sont sous la barre des 10%, à savoir Hélécine (9,1%), Perwez (9,3%), Beauvechain (9,9%) tandis que Jodoigne a 10% de sa superficie bâtie.

En 10 ans, +18,5% de superficie bâtie à Braine-le-Château

Quand on regarde l’évolution ces dernières années, c’est forcément dans des communes plus rurales que l’on note les plus fortes croissances en termes de surfaces bâties. En 5 ans, c’est à Mont-Saint-Guibert que l’augmentation est la plus importante (+9,6%), suivie par Perwez (+9,4%) et Incourt (+7,5%). À l’inverse, les hausses les plus faibles sont à retrouver à Waterloo (+0,69%), Ottignies-Louvain-la-Neuve (+0,73%) et Tubize (+1,4%).

En 10 ans, Braine-le-Château (+18,5%), Walhain (+17,7%) et Mont-Saint-Guibert (15,9%) sont les communes qui ont connu le plus grand développement en termes de bâti. Waterloo (+4,55%), Rixensart (+4,69%) et La Hulpe (+4,9%) ferment la marche.

Si on compare avec les chiffres les plus anciens disponibles sur le site de Statbel, soit ceux de 1983, en 39 ans, la plus importante augmentation de superficies bâties est à signaler du côté de Walhain (+136%), suivie de Perwez (+126%) et Jodoigne (+122%). Les hausses les moins importantes sont à La Hulpe (+51,42%), Rixensart (+51,45%) et Hélécine (+59,6%). Au niveau du Brabant wallon, la hausse est de 91,8% passant de 9 246 à 17 740 hectares bâtis.

Le boom des années 80

Quand on regarde l’évolution sur ces 39 dernières années, on remarque que le bâti a connu un boom important dans les années 80. Ainsi entre 1983 et 1993, la fourchette au niveau des augmentations va de 20% à La Hulpe à 47% à Braine-le-Château, avec une hausse moyenne pour la province de 33,5%. La décennie suivante (1993-2002), elle va de 5,5% à Rixensart à 33,3% à Orp-Jauche pour une augmentation provinciale moyenne de 18,1%.

Les deux décennies suivantes, aucune commune ne connaît une augmentation de superficies bâties de plus de 20% tandis que la hausse moyenne provinciale s’établit à 11,8% pour 2002-2012 et 10,2% pour 2012-2022.

48,4% de terres agricoles en Brabant wallon

Mais que retrouve-t-on dans le bâti et le non-bâti, en 2022. En voici quelques exemples : 48,4% de la superficie de notre province sont dédiées aux terres agricoles, 8,7% aux bois, 0,6% aux appartements, 12,2% aux maisons et fermes, 0,4% aux bâtiments destinés à l’enseignement, la recherche et la culture, 0,4% aussi aux bâtiments sportifs ou de loisirs, ou encore 0,05% aux lieux de culte.

Les communes les plus agricoles sont Orp-Jauche (71,3% de sa surface), Walhain (69,3%) et Perwez (68,1%).

La Hulpe la boisée, Rixensart la logeuse

À La Hulpe, 46,6% de sa superficie sont composés de bois. Court-Saint-Étienne (26,3%) et Grez-Doiceau (19,7%) complètent le podium.

Les maisons et fermes représentent 38,8% de la superficie de Rixensart, 34,4% de celle de Waterloo et 23,5% de celle de Wavre. Ottignies-Louvain-la-Neuve a la proportion d’appartements la plus importante vis-à-vis de son territoire (2,4%), suivie de Rixensart (1,9%) et Wavre (1,6%).

Sans surprise, Ottignies-Louvain-la-Neuve domine le classement au niveau de l’enseignement avec l’UCLouvain, les hautes écoles, les écoles primaires et secondaires présentes sur son territoire : 1,9% de sa superficie leur est consacré en 2022. Suivent Waterloo (1,2%) et Braine-l’Alleud (1,1%).

Ottignies-Louvain-la-Neuve est ex aequo avec Mont-Saint-Guibert au niveau des bâtiments de culte (0,2% de leur superficie respective) mais, avec 1,1% de sa superficie occupé par des bâtiments sportifs ou de loisirs, elle est derrière Braine-le-Château (1,4%) et Hélécine (1,3%).