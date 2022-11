L’Institut wallon de l’évaluation et de la statistique vient de rédiger un rapport sur l’accès de la population wallonne aux distributeurs de billets. Ce rapport sera discuté ce mardi, au parlement wallon.

En Wallonie, le nombre de distributeurs passerait de 1 720 (en 2021) à 1 203 (en 2025). En Brabant wallon, il ne resterait, en 2025, que 124 des 210 distributeurs qui étaient en service fin 2021.

Ces chiffres inquiètent le député wallon André Antoine (Les Engagés), qui, suite à sa lecture du rapport de l’Iweps, ne veut attendre pour se positionner: "La situation est préoccupante dans plusieurs sous-régions de Wallonie. Le Brabant wallon n’échappe pas à cette légitime inquiétude. Selon les experts wallons, cinq communes brabançonnes wallonnes, à savoir Incourt, Ittre, Chastre, Hélécine et Ramillies, devront se satisfaire d’un distributeur bpost puisqu’aucune banque n’offrira ce service sur leur territoire. Pour garantir une accessibilité à moins de 5 kilomètres d’un distributeur, certaines localités devraient bénéficier d’une offre supplémentaire pour l’implantation de nouveaux automates. Il s’agit de Lillois, Beauvechain, Walhain, Saint-Géry et Piétrebais."

Il y a un peu plus d’un an, le parlement wallon avait déjà adopté une résolution "demandant une accessibilité et une proximité pertinentes pour les distributeurs automatiques de billets en Wallonie". La Région wallonne ne peut pas faire grand-chose de plus étant donné qu’il s’agit d’une matière fédérale.

La Région a toutefois commandé le rapport de l’Iweps qui sera discuté ce mardi. Les députés se poseront la question de savoir quand un distributeur est accessible. "L’enjeu d’une couverture suffisante d’automates bancaires repose d’abord sur le choix de la norme retenue de calcul des distances: soit par vol d’oiseaux ou par voie viaire. Clairement, l’étude de l’Iweps démontre que l’approche théorique par vol d’oiseau présente un écart trop important par rapport à l’approche par voie viaire, à savoir les routes existantes", rapporte André Antoine. Il y a quinze jours, tous les députés semblaient du même avis: la distance entre un distributeur et son utilisateur ne peut se calculer à vol d’oiseau.

Reste à déterminer quelle est la "distance raisonnable". Pour André Antoine et les Engagés, c’est 3 kilomètres: "Si l’on privilégie la référence de 3 kilomètres de distance, le Brabant wallon, même s’il est globalement mieux servi que d’autres, présente tout de même 22,5 % de sa population ou 91 664 habitants exclus d’un service de proximité. Si l’on devait accepter le rayon de 5 km de distance, 16 870 Brabançons wallons seraient condamnés à parcourir de 5 à 10 km pour trouver un distributeur."