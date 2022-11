Le home Renard fête ses nonagénaires à Grez-Doiceau

17 résidents ont donc été mis à l’honneur. "Nous avons fait salle comble ! Le fait d’être une fois de plus tous ensemble dans la bonne humeur et la joie de cette fête fait chaud au cœur, s’est réjoui le directeur, Xavier De Cleyre. Cette convivialité et l’esprit familial qui caractérise la maison de repos sont à chaque fois le secret de la réussite de ces fêtes".

L’ambiance était particulièrement joyeuse pour la reprise de cette sympathique tradition qui avait été interrompue durant la période covid. Le personnel et les bénévoles présents ont donc mis les petits plats dans les grands pour l’occasion. Tout y était. Apéritif, plat et dessert de circonstance, avec le traditionnel gâteau d’anniversaire. Le bourgmestre, Paul Vandeleene, et le président du CPAS, Benoit Magos, se sont joints au repas, en compagnie des résidents et des familles. "Ici, on se sent bien. C’est comme à la maison m’a-t-on dit". confirme le président du CPAS qui se réjouit de l’attachement que chacun et chacune a ici pour ce lieu de vie. Ce rendez-vous annuel est l’une des nombreuses animations qui rythment la vie de la maison de repos. Avec le soutien des bénévoles et du personnel, des animations presque hebdomadaires sont proposées à cette petite communauté. Spectacles, activité de jeu, visites d’enfants des écoles voisines ou le "petit bistrot" du jeudi, ce ne sont pas les choses à faire qui manquent au home Renard.