Orp-Jauche : 175 mètres de haie plantés en « giving back »

Cette opération de plantation est organisée conjointement par les entreprises Cisco et Proximus ainsi que par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne. "C’est une activité “giving back”, indique Hugues De Pra, de Cisco. Du volontariat dans le cadre de nos activités. Cisco permet à chaque employé de consacrer dix jours à des initiatives bénéfiques à la société. Dans ce cas-ci, il s’agit donc d’une action en faveur de l’environnement et de la lutte contre les inondations. La haie permettra de guider les eaux sur le plateau entre Jauche et Orp, pour éviter qu’elles ne se dirigent vers la vallée de la Gette, théâtre de fortes inondations par le passé. Nous serons environ 45 personnes. Cisco et Proximus souhaitent ainsi poser un geste concret pour la planète, tous ensemble. Ce genre d’opération permet aussi de créer des liens et de développer l’esprit d’équipe en dehors de nos murs."