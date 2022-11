"J’ai été informée de l’incident par la cheffe de la zone de police et me suis immédiatement rendue sur les lieux. Plusieurs enfants avaient manifestement été victimes d’un malaise", explique la première échevine rixensartoise Sylvie Van den Eynde Cayphas.

Pour une raison encore indéterminée, huit enfants ont présenté des signes d’intoxication. Les ambulanciers en ont pris quatre en charge. Deux ont été conduits à la clinique Saint-Pierre à Ottignies, un à l’hôpital de Braine-l’Alleud et le dernier à l’hôpital Delta à Bruxelles.

"Les quatre autres enfants sont directement rentrés chez eux avec leurs parents. Vendredi, vers minuit, ceux qui ont été emmenés à l’hôpital ont également pu rejoindre leur domicile", précise Sylvie Van den Eynde Cayphas.

Dès vendredi soir, une équipe de la société Veolia, chargée de la maintenance de la piscine, a été dépêchée sur les lieux pour mesurer divers paramètres de l’eau et de l’air ambiant.

"Rien n’a été mis en évidence, aucune anomalie n’a été détectée. Les techniciens reviennent sur place ce samedi matin pour effectuer une nouvelle batterie de tests. En attendant les résultats et par précaution, nous avons décidé de fermer la piscine jusque lundi", conclut l’échevine rixensartoise.

L'hypothèse la plus plausible serait qu'un des garçons aurait été stressé par la compétition

« Le Ph était bon et le taux de chloration était dans les normes, ainsi que purent le constater les nageurs témoins mais aussi les policiers qui s'étaient également rendus sur place. L'hypothèse la plus plausible serait qu'un des garçons aurait été stressé par la compétition à laquelle lui et ses petits copains allaient participer ce samedi. Sa quinte de toux se serait transmise par ce qu'on pourrait appeler l'effet de groupe. Ils ont tous pu rentrer chez eux. Ce n'était finalement, et heureusement, qu'une tempête dans un grand verre d'eau, en l'occurrence la piscine, et c'est très bien comme cela. La piscine est restée fermée ce samedi matin pour les vérifications d'usage