Stabilité pour les impôts et les déchets

Pour ces derniers, Robin Perpète (Ensemble pour Villers) a rappelé qu’en début de législature déjà, son groupe était déjà intervenu au conseil en trouvant que c’était un peu élevé. Aujourd’hui, on sait que la situation financière des communes est assez tendue, et qu’il convient de garantir un niveau de recettes permettant de faire face à la crise, énergétique notamment. Mais tout récemment, certaines entités voisines ont fait l’effort de diminuer le précompte immobilier de leurs habitants. Pourquoi pas Villers…

"Certains l’ont fait après une analyse cadastrale rue par rue pour réactualiser les données, a répondu le bourgmestre Emmanuel Burton. Donc cela risque finalement de coûter beaucoup plus cher…"

L’opposition a choisi l’abstention sur ces deux points.

Le coût du traitement des immondices a également été abordé lundi soir et selon les prévisions, la commune restera dans les clous en 2023 en ce qui concerne le sacro-saint "coût vérité" des déchets. Dès lors, le collège a proposé que le prix des sacs-poubelle – les blancs mais aussi les autres – ne soit pas augmenté l’année prochaine. Et on ne touche pas non plus aux montants de la taxe sur l’enlèvement des immondices et résidus ménagers.

Côté Écolo, Nadia El Abassi a annoncé qu’elle s’abstiendrait lors du vote, en déplorant comme l’an dernier qu’il n’y ait pas à Villers-la-Ville une politique favorisant la réduction des déchets. "Selon notre lecture du dossier, cela ne fera que provoquer des augmentations continuelles", a-t-elle précisé.

Robin Perpète, lui, a regretté qu’une personne ayant une deuxième résidence dans la commune, a priori donc avec certains moyens financiers, ne paie que 125 euros de taxe immondices alors que c’est 140 euros pour une famille nombreuse.

Le maïeur villersois lui a répondu que les personnes qui disposent d’une seconde résidence ne sont pas domiciliées dans la commune. Ce qui veut dire qu’elles paient une taxe déjà ailleurs, et qu’elles n’occupent pas non plus en permanence leur logement à Villers…