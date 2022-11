Glissement de compétences au sein du collège brainois

Soumis préalablement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces nouveaux statuts avaient été élaborés pour permettre un meilleur contrôle du fonctionnement administratif et surtout financier de l’institution par la commune, qui subsidie (aux côtés de la Fédération Wallonie-Bruxelles) l’ASBL chaque année. Le texte prévoit aussi que l’échevine de la Culture préside désormais le conseil d’administration. Dans nos colonnes, Chantal Versmissen avait d’ailleurs annoncé qu’elle envisageait de réaménager ses compétences afin de dégager davantage de temps pour cette nouvelle fonction.

Cela n’a pas traîné: le collège communal de lundi soir a acté ce changement d’attribution au sein de l’exécutif local. Les compétences de la jeunesse, de l’accueil temps libre, de l’école des devoirs et de l’accueil extrascolaire qu’exerçait l’échevine de la Culture glissent vers son collègue Geoffroy Matagne.

Jusqu’à présent, celui-ci était déjà en charge des sports, des mouvements de jeunesse et de la vie associative. Chantal Versmissen garde en revanche, en plus de la culture évidemment, la santé et l’enseignement.

"Le choix a été fait en prenant en compte les compétences qui demandent d’y consacrer le plus de temps, puisque l’objectif est que je sois présente au maximum au Centre culturel, confirmait mardi en fin de matinée l’échevine brainoise de la culture. D’ailleurs, je suis dans les locaux pour l’instant. Je n’y ai pas de bureau actuellement mais bon, il y a toujours bien une chaise… L’idée est vraiment d’être là, tous les jours, pour voir ce qui se passe et comment ça fonctionne au quotidien."

Une volonté de présence pratiquement continue au Centre culturel, donc, qui pourrait aussi amener prochainement Chantal Versmissen à renoncer à certaines fonctions extra-communales.