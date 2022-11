Des aquarelles sur les mots de Baccus

Les conférenciers avaient retenu quatre poèmes en particulier: Les soldats noirs, Frater Ave, J’aime la Terre et Brabant wallon. "Pour la première fois depuis leur écriture, ces poèmes ont été illustrés en couleur par les aquarelles de Joanna Lumens, artiste d’Opheylissem. Certains des textes datent de 1930, d’autres de la guerre 40-45, de 1950 pour" Brabant wallon "."

Vu l’intérêt marqué par les participants pour les créations de Joanna Lumens, des déclinaisons ont été créées par l’artiste. Des posters (A3, A4) des cartes postales, et des marque-pages sont désormais en vente sur la boutique de la page Facebook de Jo GRAPH – Création graphique. Sur les cartes postales et les marque-pages, se trouve un QRCode spécifique qui renvoie vers la vidéo avec le son du poème. "Le tout est hébergé sur notre chaîne YouTube (https://tinyurl.com/GastonBaccus) ce qui permet de faire une boucle entre le travail artistique de Joanna Lumens et la déclamation de Jacques Neefs, acteur et professeur au Conservatoire de Bruxelles et la vidéo utilisée lors de la conférence."