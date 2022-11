Abdelali: « Ce sont des perceptions, pas des faits »

L’élu est allé plus loin. "Lors de ce conseil du 9 mai, des interventions ont eu lieu à huis clos. J’ai repris tous les débats dans un document de 14 pages. J’ai demandé aux élus de marquer leur accord pour valider leurs interventions. Je constate que certains ne l’ont pas fait. Je trouve ça dommage et malheureux pour la transparence des débats de ne pas avoir eu ce feu vert."

Des perceptions personnelles concordantes

Ce qui a fait bondir Sophie Simal (Écolo, majorité). "J’aurais dû répondre, mais c’était relativement compliqué à lire, a-t-elle concédé. J’aimerais revenir sur un terme qu’on utilise à tour de bras depuis le début du conseil: la transparence. Le torchon brûle et on entend parler des analyses psychosociales. Je me tourne vers les différentes personnes. Il y a eu plusieurs analyses administrées dans tous les services. Pourquoi celle qui concerne l’enseignement n’a pas eu de suite comme pour les autres services ? C’est une question de transparence. Tout le monde se pose la question."

Une attaque directe pour l’échevin Mourad Abdelali. Celui-ci a pris la parole pour se défendre. "Vous devez savoir que les analyses psychosociales sont confidentielles. On ne peut pas en débattre en public. Il faut savoir que les résultats de l’analyse psychosociale, ce sont des perceptions personnelles. On ne vient pas avec des faits. Je peux être auditionné lors d’une analyse et donner ma perception, sans jamais venir avec des faits. Ce n’est pas la vérité, mais une perception."

L’échevin DéFI a poursuivi son argumentaire en prônant la transparence, à nouveau. "Vous dites que je dois m’exprimer, mais je n’ai jamais été entendu par Cohézio, malgré mes multiples demandes, pour présenter des faits. J’ai été le seul à présenter des faits concrets. On m’enlève mes attributions sur des perceptions personnelles."

Le bourgmestre a mis fin au débat, en rappelant qu’il s’agissait d’un vote sur le PV et non sur l’analyse des risques. Étrangement, aucun élu de l’opposition n’a pris la parole pour émettre un avis sur la situation de l’échevin.

Car les "perceptions personnelles" ont, en fait, été émises par 32 enseignants. Pas juste deux ou trois personnes qui entretiennent une relation conflictuelle.

Plus étrange encore, les élus du groupe DéFI se concentrent, à juste titre, sur l’analyse des risques psychosociaux qui mettent en cause le directeur général. Sans se plaindre du fait qu’il s’agit d’un rapport basé sur des "perceptions personnelles".