Les Engagés s’organisent en bassins de vie

Cinq bassins de vie ont été dessinés en Brabant wallon. "Leurs 10 délégués qui auront pour tâche d’assurer le relais du mouvement sur le terrain".

Pour l’Ouest de la province (Rebecq, Tubize, Braine-le-Château, Ittre, Nivelles, Braine-l’Alleud, Waterloo), ces délégués seront Jean-Marc Zocastello (Tubize, réflexion politique) et Aimée Rulinda (Waterloo, action citoyenne) ; au Sud (Genappe, Villers-la-Ville, Chastre, Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert, Walhain), Xavier Dubois (Walhain, réflexion politique) et Tatiana Blättchen (Chastre, action citoyenne) ; Centre (Lasne, La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies-LLN), François-Guillaume Nihoul (OLLN, action citoyenne) et Édouard Xia (OLLN, réflexion politique) ; Nord-Est (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt), Alketa Selimaj (Chaumont Gistoux, action citoyenne) et Jean-Grégoire Tylleman (Grez-Doiceau, réflexion politique) ; et Est du BW (Jodoigne, Hélécine, Orp-Jauche, Ramillies, Perwez), Sébastien de Jonge (Ramillies, réflexion politique) et Lloyd Reygaerdts (Jodoigne, action citoyenne).

Ces délégués ont été élus pour un mandat de trois ans.

"Les débats menés au sein des bassins de vie des Engagés seront publics, ouverts à tous, membres ou non du mouvement", ont précisé ses responsables.