Une cyclostrade va voir le jour dans la vallée de la Dyle entre les gares de Court-St-Étienne et Wavre

8,7 millions d’euros

Le budget consacré au projet de cyclostrade de la Dyle est de 8,7 millions d’euros, auxquels s’ajouteront des investissements privés (sur le site Henricot 2) et d’Infrabel (pour le tronçon en gare d’Ottignies). "Le maître mot pour les déplacements cyclables est la sécurité. La liaison se fera le long des lignes SNCB 139 (Ottignies-Louvain) et 140 (Ottignies – Charleroi), a embrayé le député provincial Marc Bastin, en charge de la mobilité à la Province. La Région a confié la maîtrise de l’ouvrage à la Province, de l’étude jusqu’à la réception des travaux."

L’objectif est de débuter les travaux en 2023. "A près les études de faisabilité et avant-projets, nous espérons que les demandes de permis pourront être rentrées fin de cette année. Nous espérons pouvoir lancer les travaux en 2023 et les terminer endéans les cinq ans. Ce développement va permettre un changement de mentalité", a précisé Marc Bastin.

Six tronçons ont été identifiés

Six tronçons sont identifiés: entre Wavre et Bierges le long du chemin de fer ; entre Bierges et Limal ; le tronçon 3 entre Limal et Limelette en créant une passerelle en parallèle du pont de l’Europe à Limelette. Le tronçon 4 entre Limelette et la gare d’Ottignies, quant à lui, longera le projet Samaya avec intégration du tracé dans le projet de la nouvelle gare de la rue du Congo vers le passage à niveau. Pour le tronçon 5 entre Ottignies et Mousty, il est prévu d’élargir le sentier de la gare, de sécuriser la traversée de la chaussée de La Croix. Le tracé se poursuit ensuite via la rue du chemin de fer, via un tunnel sous la ligne 161 et la traversée du site Béton Lemaire pour rejoindre ensuite la rue des Technologies. Le sixième et dernier tronçon va de CPBourg jusqu’à Court-Saint-Étienne avec élargissement jusqu’à la passerelle, réalisation de l’aménagement dans le cadre du projet Henricot 2 jusqu’au parc à mitrailles et enfin, intégration de la cyclostrade dans le projet de réaménagement prévu pour la Commune à la rue Belote. Le Ravel peut ensuite être emprunté jusqu’à Nivelles.