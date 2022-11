Un colloque à la Ferme du Biéreau pour célébrer les 400 ans de Molière

Il fascine en tout cas Carmela Giusto, docteure en lettres et artiste italo-bruxelloise, qui a concocté ce colloque. "J’ai choisi de rassembler, le temps de deux après-midi, des hommes et des femmes venus de France et d’Italie mais aussi des universités belges (ULG et UCL) pour que l’on puisse traiter de l’actualité de Molière sous différentes disciplines comme la musique, le cinéma…, explique l’artiste. Comment peut-il encore répondre à nos questions de notre quotidien à l’heure où le rapport humain, le rapport hommes/femmes est plus que jamais d’actualité ? Ce colloque est une invitation à repenser les contenus de notre propre histoire."

« L’accessibilité du discours de Molière à l’honneur »

Ce week-end placé sous le signe de Molière se déroulera de 14h à 18h les 7 et 8 décembre à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve. Cinq interventions sont prévues chaque jour. "Mon but est que les interventions soient les plus vulgarisables possible afin de toucher le plus large public qui soit. Je souhaite que l’accessibilité du discours de Molière soit à l’honneur. L’objectif est qu’à la sortie, les gens aient envie de découvrir ou de se replonger dans l’œuvre de Molière."

En fin de colloque, dimanche soir, Carmela Giusto présentera son one-woman-show musical durant lequel elle raconte avec humour et passion l’histoire méconnue de l’influence de Molière sur l’Opéra italien. Elle révèle également les dessous de la condition féminine et de l’évolution des mœurs au fil du temps. Elle nous emmène à travers les siècles, de Venise à Rome, en passant par Florence et Naples, à la découverte des auteurs, des intrigues, de la censure, de la guerre des sexes et des guerres littéraires. Avec décalage, elle propose un éclairage nouveau sur l’histoire de la femme de la serva à la padrona, de la sorcière à la diva, ou encore la mamma.

Infos et tickets: www.laferme.be – Prix: 5 €