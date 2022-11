Philippe Leblanc, Vice-Président de la FNC (Fédération Nationale des Combattants) explique ensuite l’origine du Soldat Inconnu. À l’initiative du Roi Albert Ier en 1922, un ancien soldat aveugle choisit au hasard, parmi quatre cercueils contenant les dépouilles de soldats morts à la guerre, celui qui sera destiné à être inhumé à Bruxelles, sur la tombe du Soldat Inconnu pour personnifier l’ensemble des soldats morts pour la liberté de la Belgique.

Puis, c’est au tour de l’échevin des Cérémonies et du Cimetière, Xavier Verhaege de glisser un mot consacré principalement à l’importance du souvenir et de l’hommage pour ceux qui se sont battus afin que nous puissions vivre libres aujourd’hui.

Les élèves s’expriment aussi et livrent un texte qui reflète bien toute la pertinence du devoir de mémoire. En effet, ils ont fait le lien entre les guerres du passé et la situation actuelle en Ukraine, élargissant leur réflexion en parlant de migration, en comparant les peuples qui, malgré plus de cent ans d’écart, ont dû fuir leur ville, leur vie. "Si nous avons choisi de parler des réfugiés aujourd’hui, c’est pour se rappeler que nos grands-parents, arrière-grands-parents, ont été aussi des réfugiés durant la Première Guerre Mondiale."

Ils consacrent également un passage à l’accueil des réfugiés provenant d’Halluin et de Menin dans le village de La Hulpe, d’Hoeilaart et d’Overijse suite à la troisième Bataille d’Ypres en 1917. Ils imaginent un dialogue mi-francophone, mi-néerlandophone entre deux enfants issus de chaque région.

L’anglais s’invite à travers le chant des élèves qui reprennent Imagine de John Lennon avant qu’ils ne concluent en ces mots: "chaque année, le 11 novembre, nous prenons le temps de réfléchir à ce qui s’est passé dans notre pays, il y a plus de cent ans. Nous sommes la génération de demain et nous sommes ici pour nous souvenir de cette tragédie, pour penser aux personnes qui ont donné leur vie pour leur pays et aussi pour que l’avenir que nous construisons chaque jour vise la paix et la bienveillance entre les hommes qu’ils soient voisins ou plus éloignés."

Pour célébrer ce centenaire, ils inaugurent ensemble une stèle devant l’Arbre de la Liberté. Et si vous croisez des élèves de l’école communale "Les Colibris" et que vous leur demandez ce qu’ils sont venus faire là, voici ce qu’ils vous répondront: "on est venu commémorer pour l’Armistice et pour les soldats qui ont combattu", dit Olivia. Maélys ajoute: "c’est important parce qu’il faut remercier les gens qui se sont battus pour notre liberté." Alexandre conclut: "il faut quand même se rappeler que des gens sont morts pour nous. Qu’il y a eu des milliers et des milliers de morts qui ont combattu pour nous et qui ne sont pas de notre pays. Par exemple, il y en a plein d’Angleterre, des États-Unis, du Canada."