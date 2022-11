Nivelles/Genappe: Une quarantaine de vols de vélos cette année, des actions de lutte sont prévues

La conseillère nivelloise a dès lors interpellé le chef de zone pour savoir si les vols de vélos étaient réellement en augmentation, et si des actions de prévention sont prévues pour les endiguer.

Son homologue de PluS, Louison Renault, a enchaîné en expliquant qu’à Bruxelles, les vols de vélos sont devenus un véritable fléau. Et vu le prix des modèles électriques, il arrive désormais que certains cyclistes soient jetés en bas de leur bécane alors qu’ils circulent sur la voie publique, par des auteurs qui s’emparent de cette manière de vélos coûteux.

En ce qui concerne ces faits violents, Nivelles n’est pas touché pour l’instant, à la connaissance de la police locale. Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman ne dispose d’ailleurs pas de chiffres permettant de différencier les vols de vélos classiques des vols de vélos électriques.

Mais ce qui est sûr, c’est que ce type de délinquance n’est désormais plus marginal. Depuis le début de l’année 2022, on est en déjà à une quarantaine de faits du genre enregistrés dans la zone de police Nivelles-Genappe. Significatif: les vols de vélos sont désormais plus nombreux sur le territoire des deux communes que les vols de voitures, lesquels étaient largement prédominants il y a quelques années. "C’est inquiétant", a convenu le chef de zone, en annonçant que des actions spécifiques allaient être développées. Et en confirmant au passage que la gare de Nivelles est un point d’attention particulier: les vélos y sont regroupés comme dans un magasin, et les lieux ne sont pas sécurisés pour l’instant.

En effet, un plus grand espace pour ranger les vélos en journée a été aménagé à l’entrée de la nouvelle gare, mise en service en avril dernier. Mais alors que ce lieu est entouré d’une clôture solide et haute, le dispositif de contrôle de l’entrée n’a pas été installé. Il n’y a même pas de porte ! Le bourgmestre Pierre Huart a confirmé avoir interrogé la SNCB sur le sujet: on lui a rendu que le matériel était commandé, mais qu’il y avait un problème de fourniture…

La zone de police est en train de discuter avec le service Cohésion et Prévention de la ville de Nivelles pour relancer des actions de gravure des cadres de vélos, ce qui permet dans une certaine mesure de limiter les risques de vol. Mais elle compte également s’inspirer à l’avenir de ce qui se fait dans des pays où on roule beaucoup à vélo, pour mettre en place des actions plus efficaces contre ce type de vol.