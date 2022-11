L’extension de l’école d’Opprebais suscite de la tension entre majorité et opposition

Un architecte a fait des plans dans l’idée de transformer la maison en deux classes en y ajoutant une extension du réfectoire, une cour de récréation et l’édification d’un préau, le tout pour un montant de 715 000 € subsidié par la Fédération Wallonie Bruxelles à hauteur de 269 000 €. coût total du projet: 945 000 € dont 407 000 € de subsides. "C’est beaucoup mais la démarche est très intéressante et il aurait été stupide de ne pas en profiter, en sachant que le plus important reste le bien être des enfants. On prépare l’avenir", insiste le bourgmestre.

Écolo s’est également montré surpris par le montant des travaux et un cahier de charges de… 450 pages, estimant que l’occasion était intéressante de réaliser en même temps une action énergétique pour le nouveau bâtiment.

Au moment du vote, le groupe Écolo n’a pas suivi la majorité. "En y consacrant la bagatelle de près d’1 million d’euros, le collège estime avoir consacré toute l’attention requise à nos enfants, aménageant deux nouvelles classes, une extension du réfectoire et une cour de récréation avec un préau. Les conseillères Écolo estiment pourtant que pour ce montant, que tout le monde s’accorde à juger très conséquent, il aurait été possible d’offrir à nos enfants les espaces supplémentaires dont ils ont besoin, tout en leur garantissant un environnement sain par l’utilisation d’isolants écologiques produits localement et dont le prix est aujourd’hui équivalent à celui des isolants dérivés du pétrole. Pour Écolo, ce projet est également une occasion manquée d’entamer une sortie de la dépendance aux énergies fossiles pour le chauffage en misant sur le solaire et d’autres énergies renouvelables plutôt que sur le mazout. Cela aurait limité la charge financière laissée aux générations futures", a réagi le groupe Écolo par communiqué quelques heures après le conseil.