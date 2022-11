« La guerre en Ukraine, très proche de nous »

À Wavre la cérémonie a débuté par l’accueil du flambeau du souvenir, avant le traditionnel Trumpet Voluntary et les différentes interventions, dont celles de la bourgmestre Françoise Pigeolet et l’échevin des associations patriotiques Luc Gillard. Elles ont précédé la sonnerie du Last Post, l’hommage fleuri et la Brabançonne.

Que ce soit à Wavre, Bierges ou Limal, lors de ses interventions, Marcel Ongena, le président des associations patriotiques de Wavre, s’est tourné vers les nombreux jeunes présents à cette commémoration du 11 novembre. Il leur a rappelé les affres des batailles de Messines, de Passchendaele, d’Ypres ou évoquer la bataille de Verdun, la plus longue et la plus sanglante de la première guerre, avec plus de 750 000 tués, blessés ou disparus du côté des deux belligérants, Français et Allemands, et remémorer l’épisode tragique de la seconde guerre mondiale. "Vous, les jeunes qui représentez notre avenir, sachez qu’aucune guerre n’est jamais une bonne guerre. Nous avons eu beaucoup de chance que des milliers de jeunes américains, britanniques et autres ont reconquis l’Europe qui étouffait sous la botte nazie. Sans eux, leur courage, leur abnégation et leur sacrifice, nous ne vivrions pas en liberté, en démocratie. Si, pour l’Europe, malgré la guerre froide après la deuxième guerre mondiale, cela s’est traduit par une période quasi ininterrompue de paix et de prospérité, il faut néanmoins reconnaître que cet idéal a été battu en brèche."

Le président des associations patriotiques a ensuite évoqué l’actualité. "Nous sommes confrontés à la guerre en Ukraine. Nous vivons ce drame en spectateurs effarés. Les images de bombardements, les trop nombreux cadavres et blessés, les immeubles éventrés… Quelle désolation pour le peuple ukrainien. Vous, les jeunes, n’oubliez pas que cette paix dont nous bénéficions aujourd’hui et le fait de pouvoir vivre libre, dans un régime démocratique, ne sont pas des situations immuables. Ce sont des acquis bien trop fragiles et il ne faut pas tomber dans un angélisme ou un pacifisme de mauvais aloi. Il vous faudra rester vigilants, donner l’exemple, respecter vos parents, vos familles, vos amis, vos voisins, vos condisciples et votre prochain en général. Vous les adultes de demain, vous avez une mission importante: défendre la démocratie. Et ce n’est pas le travail des autres, c’est la responsabilité de chacun de nous. Rien ne l’empêche de prendre sa source dans les petites choses et les actes de tous les jours. Gardez un esprit critique envers ceux qui, sous des faux prétextes et malintentionnés, voudraient vous entraîner dans des dérives idéologiques ou autres."

Ce samedi 12 novembre, les associations patriotiques et les autorités communales se retrouveront à l’occasion de la fête du Roi pour un Te Deum qui sera célébré à 10h à l’église Saint-Jean-Baptiste.