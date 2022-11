Laurent Heyvaert, pourquoi ce silence d’Écolo ?

On est très mal par rapport à DéFI. En 2018, c’est nous qui les avons emmenés dans la majorité. Mourad Abdelali a une relation très personnelle avec les échevins Sabine Desmedt et Sandra Dumonceau. Ils se connaissent depuis leur enfance. Avant même les rapports psychosociaux, elles lui ont expliqué que son comportement était problématique, que de cette manière, ses projets n’allaient pas avancer.

Il y a ensuite eu les deux enquêtes indépendantes.

La première, avec les sept directeurs de l’administration et les trois directeurs de l’administration, a fait état de problèmes de comportement et de harcèlement. Un travail de médiation a été réalisé entre Mourad, le bourgmestre et les directions. Mais il a refusé d’accepter les mesures. Puis il y a eu ces témoignages de 32 enseignants, dans la seconde enquête. Ils allaient tous dans le même sens. Enfin, le courrier de l’avocat précisait que la responsabilité du Collège était engagée en cas de plainte. Là, c’était trop, il fallait agir.

Qu’est-ce qui a été mis en place ?

On lui a dit qu’il avait deux options: soit accepter appliquer les mesures indiquées dans l’enquête et ne plus prendre le personnel en otage, parce qu’il est en conflit avec le directeur général, et ne plus le harceler, soit l’écarter.

Sa suspension est-elle définitive ?

Chez Écolo, on pose deux conditions à son retour: qu’il présente des excuses aux employés, qu’il a blessés même si ce n’était pas intentionnel ; qu’il mette en place les mesures prises pour éviter que le personnel soit en souffrance. S’il vient avec cet état d’esprit, il peut réintégrer le Collège communal.

Qu’il ait négocié une majorité alternative avec l’opposition ne nous a pas choqués. Mais si tu le fais, il faut être honnête et l’annoncer, au lieu de le faire en cachette

L’échevin Mourad Abdelali a quand même négocié une majorité alternative avec l’opposition…

Cela ne nous a pas franchement choqués, parce que ça se fait en politique de parler avec les autres partis. Mais si tu le fais, il faut être honnête et l’annoncer, au lieu de le faire en cachette. Avec cet épisode, le lien de confiance s’est un peu plus rompu.

Les projets ont été freinés par cette crise politique…

Ce serait bien d’avoir l’ambiance et le travail, mais faire avancer les dossiers est un minimum pour la population. Ces derniers mois, les projets ont été mis en difficulté et ça ne va pas. Attention, ils ont été freinés mais pas abandonnés. On va juste prendre d’autres voies pour atteindre notre objectif. Comme la mise à disposition d’un local pour les étudiants du supérieur en blocus. Mourad Abdelali avait trouvé une solution à l’Ipes, c’était très bien. L’école a décidé de le retirer et Sabine Desmedt a trouvé une alternative, en faisant en sorte que ça devienne durable, grâce à l’implication de l’administration.

Si DéFI quitte définitivement la majorité, comment ça va se passer ?

On pourrait découvrir un cas démocratique innovant. Dans les pays scandinaves, les gouvernements minoritaires sont fréquents. Ils négocient en fonction de chaque élu pour faire avancer les projets. Ce peut être une expérience démocratique à Tubize. Il faudra décrocher un accord avec des élus de l’opposition et accepter que le projet soit modifié. Certains conseillers sont très constructifs, comme Annie Meynen, Lyseline Louvigny ou Jean-Marc Zocastello, notamment.

Interrogé sur la relation entre le PS et Écolo, Laurent Heyvaert estime que l’affaire Picalausa a confirmé ce lien de confiance.

"La locale avait l’intention de demander d’écarter Michel Picalausa mais nous n’avons pas eu à le faire, car le PS l’a directement fait. Selon moi, il y a des années, ça ne se serait pas passé comme ça."

Mais les écologistes ne devaient-ils pas agir eux-mêmes, vu l’implication possible du bourgmestre Michel Januth ?

"Il y a une personne malhonnête qui a voulu frauder et a berné l’administration, ainsi que le bourgmestre par la même occasion. Pour moi, le bourgmestre était au courant et il s’est fait avoir car Picalausa lui a probablement dit qu’il allait régler le problème du revenu cadastral impayé pendant des années. Le bourgmestre aurait dû suivre davantage le dossier, mais il est également victime de cette malversation et non pas coupable. Ce n’est pas lui qui a commis une faute."

Et le député wallon veut aussi retenir les dispositifs mis en place. "Il y a des procédures dorénavant plus claires. Quand le document est revenu à l’administration, les employés ont pensé que le politique voulait étouffer l’affaire. Personne n’a donné cette consigne et on ne veut pas que ça se reproduire à l’avenir, donc des procédures ont vu le jour."