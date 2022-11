Chaumont brillera de ses illuminations

Mais une autre bonne nouvelle attend les habitants de Chaumont-Gistoux, et plus particulièrement ceux du côté du quartier du Bonly à Dion. On se souvient, l’an dernier, des 2022 peluches de Monsieur Lumière. C’est que les époux André et Claudine Deprez sont connus pour leurs illuminations dans le quartier. Avec plus de 3 500 visiteurs l’hiver dernier, André et Claudine Deprez avaient annoncé être motivés pour battre de nouveaux records lors des prochaines fêtes de fin d’année. Il faut dire que le couple apporte du bonheur aux gens depuis une vingtaine d’années. Les plus anciens se souviennent de ce plus grand Père Noël d’Europe en 2004 qui leur avaient valu un record au Guiness chez Laffont. "On a décidé cette année de proposer du blanc. Le blanc du Bonly. Nous aurons donc encore nos décors féeriques avec des peluches, majoritairement blanches. Au départ, nous ne comptions pas proposer des illuminations, car tout cela coûte assez cher avec la crise énergétique. Mais après avoir eu un contact avec les autorités communales, un accord a été trouvé et nous aurons un soutien. Bien sûr, nous n’exagérerons pas mais il y aura des illuminations entre 17 et 20h30 pour mettre en valeur les décorations."

L’inauguration est prévue le 5 décembre prochain.