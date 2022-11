Altéo mène des actions pour rappeler « qu’on ne passe pas au numérique du jour au lendemain »

En 2021, 46% de personnes âgées de 16 à 74 ans étaient en situation de vulnérabilité numérique: "Nous voulons mettre l’accent sur l’importance de garder une alternative, comme, par exemple, avoir une carte avec le menu dans un restaurant à côté du QR code à scanner."

Attirer l’attention sur l’importance des trois A

Pour mener cette campagne contre le tout au numérique, Alteo a créé un cube numérique que le mouvement déplace dans plusieurs villes de Wallonie. Jeudi dernier, le cube était installé sur la place de l’Université à Louvain-la-Neuve. "Lors de nos visites sur le terrain, nous voulons attirer l’attention sur l’importance des trois A: droit à une information et à des services numériques Adaptés et accessibles, droit à une Alternative au tout au numérique et droit à être Accompagné et formé à l’utilisation du numérique", poursuit Hélène Carpiaux.

Le cube numérique permettait de venir tester des épreuves et se rendre compte de ce que peut vivre une personne en difficulté avec le numérique afin de faire évoluer les mentalités, développer des approches numériques inclusives. Une épreuve consistait à commander un écran avec les yeux, la deuxième installait le participant dans un train futuriste avec l’obligation d’actionner au pied les lettres pour annoncer sa destination. Une autre épreuve consistait à retrouver ses codes PIN ou encore à découvrir la carte du restaurant sous forme de QR Code, en gardant sous les yeux le format papier.

De nombreuses personnes sont passées par le cube. "E lles pouvaient compléter une carte dont l’objectif est de recueillir les demandes en faveur d’une meilleure accessibilité à travers le recensement de difficultés numériques vécues au quotidien. Elles seront relayées dans un second temps vers les instances politiques."