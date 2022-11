Mondial 2022: Une Fan Zone pour au moins trois matches des Diables Rouges au centre sportif de Wavre

La Fan Zone sera installée sous un chapiteau de 700 m2 chauffé, à l’arrière du stade Justin Peeters, côté Avenue de la Belle Voie et on pourra y voir les matches des Diables sur un écran Led de 12 m². Elle accueillera au maximum 500 personnes pour chaque rencontre des Diables. L’entrée est gratuite mais pour assister aux retransmissions des matches, il est impératif de s’inscrire, et donc de réserver ses places à l’avance sur le site internet ( www.maca-feteria.be). On peut même y réserver ses tickets boissons au prix de 10 €. Outre les forces de police, des agents de sécurité privés seront de service pour assurer le contrôle à l’entrée. Pour les supporters, une fouille est prévue à l’entrée. Il est aussi bon de noter que les sacs à dos seront interdits et il n’y a qu’une seule entrée dans la Fan Zone. Donc, au sein de la Fan Zone on peut évidemment en ressortir mais il n’est plus possible d’y revenir ensuite. À ce stade l’organisateur n’ose pas se prononcer, mais en cas de qualification, il est fort possible que la Fan Zone prolonge l’aventure qatariote aussi.

Le programme de la Fan Zone

Belgique-Canada (23 novembre): La rencontre débute à 20 h. Ouverture de la Fan Zone dès 18 h 30 et fermeture de la Fan Zone 1 h 30 après le coup de sifflet final.

Belgique – Maroc (27 novembre): La rencontre débute à 14 h. Ouverture de la Fan Zone dès 12 h 30 et fermeture 1 h 30 après le coup de sifflet final.

Belgique – Croatie (1er décembre): La rencontre débute à 16 h. Ouverture de la Fan Zone dès 14 h 30 et fermeture 1 h 30 après le coup de sifflet final.

Infos et réservations: www.maca-feteria.be