Neuf citations en faillite et neuf aveux de faillite, ce lundi, au tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

Le parquet avait encore dans son collimateur un garage de Wavre qui a déjà fait l’objet de saisies pour 100 000 €, qui avait été convoqué à plusieurs reprises par la chambre des entreprises en difficulté, mais qui ne s’était présenté qu’une seule fois.

Il enregistra le report au 5 décembre prochain de l’examen du dossier d’une société de Rixensart active dans l’audiovisuel qui, selon son avocat, est en train de mettre sa comptabilité à jour. Il demanda encore la dissolution d’une société holding d’Orp-Jauche.

De son côté, l’ONSS a cité en faillite une entreprise générale de construction de Wavre incapable de lui payer les 4 000 € réclamés ainsi qu’un coiffeur de Chaumont-Gistoux qui lui doit 36 000 €.

Une autre société de construction de Ramillies semble se redresser. Certes, elle fait l’objet d’une citation en faillite de la part d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, mais son avocat a annoncé qu’un accord bancaire était intervenu. On se dirige donc vers l’apurement des dettes. On se reverra le 8 mai 2023.

Une société d’Incourt spécialisée dans les piscines est en difficulté financière. Son gérant affiche un passif de 12 500 €. Il a déclaré avoir l’intention de s’installer en Espagne.

Enfin, un restaurant de Waterloo est cité en faillite par une société qui avait fait sa publicité sans être payée.

Les aveux

On en arrive aux aveux. Un restaurateur et un tavernier de Nivelles sont en difficulté financière qui les oblige à mettre la clef sous le paillasson. Idem pour un restaurant d’Orp-Jauche, un centre de fitness de Mont-Saint-Guibert, une société de cyber-sécurité de La Hulpe et un coach pour chefs d’entreprise et agents immobiliers de Waterloo, un décorateur d’intérieur de Wavre, le gérant d’un Proxy Delhaize de Louvain-la-Neuve et une infirmière à domicile de Braine-le-Château.