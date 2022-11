Beauvechain : Tourinnes-la-Grosse est bien la capitale culturelle de ce mois de novembre

Quelque 200 artistes et le souvenir de Max van der Linden

Ces Fêtes de la Saint-Martin 2022 réunissent une trentaine d’artistes du cru qui ouvrent les portes de leurs ateliers, ainsi qu’environ 170 autres qui viennent d’un peu partout en Belgique, mais aussi de France, du Luxembourg et des Pays-Bas.

Au Vert Galant, c’est là que l’on retrouve des œuvres du céramiste Max van der Linden (1922-1999), alias Miqui, fondateur et grand animateur des Fêtes de la Saint-Martin. Empreinte d’une profonde spiritualité, ancrée dans la vie quotidienne et la ruralité, son œuvre évoque le sacré, la musique, la solitude, la mort, l’angoisse devant les mutations chaotiques du monde contemporain. Il y demeure toutefois l’évocation discrète et résolument optimiste d’une autre issue à travers un geste de solidarité, une rencontre par-delà les conventions, un détail humoristique.

Pour partager le travail de Max van der Linden, André Terlinden, membre de la famille, s’emploie à fournir de précieuses indications aux visiteurs: "C’est important pour nous de témoigner et surtout, expliquer ce que Miqui exprimait avec ces réalisations. Chaque œuvre à son histoire". Par quelques détails qui pourraient paraître anodins, les informations que livre André Terlinden sont précieuses pour mieux s’approprier les céramiques de l’artiste.

Il est vrai que l’œuvre de van der Linden est unique. Avec la terre, le feu et la couleur, le céramiste a produit des fresques d’une originalité et d’une simplicité magistrales qui ne laissent personne insensible. L’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse abrite une majorité d’œuvres d’art sacré. La salle du Vert Galant, sur la place communale de Beauvechain, rassemble un nombre important de céramiques inspirées principalement par la détresse humaine, la musique, l’architecture. "Avec les Fêtes de la Saint-Martin, Miqui a décidé de changer l’orientation de ses créations, en ne se focalisant plus uniquement sur tout ce qui touchait à l’église", ajoute André Terlinden. Ajoutons que l’ASBL qui porte le nom de Max van der Linden, dépositaire de la plupart des céramiques exposées, s’est donné pour mission d’assurer la pérennité de son œuvre et de perpétuer sa mémoire par diverses actions d’animation et de promotion.