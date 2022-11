Le tutorat de groupe CQFD débarque dans cinq communes du Brabant wallon

Concrètement, CQFD, c’est du tutorat scolaire entre jeunes. Le projet, soutenu par la Province du Brabant

wallon depuis 2017, met en lien des élèves du secondaire du Brabant wallon, en difficulté scolaire, avec des étudiants inscrits à l’université ou en haute école afin que ces derniers puissent leur donner des cours particuliers. Cette mise en lien se fait via la plateforme www.cqfd-bw.be.

Tarif accessible et autre manière d’apprendre

Le tutorat de groupe, coorganisé par La Chaloupe AMO (Ottignies-LLN et Court-Saint-Étienne), l’AMO Tempo (Nivelles-Genappe) et les Communes concernées, est animé par trois étudiants qualifiés pour encadrer des séances dans plusieurs matières: mathématiques, sciences, langues, français, méthodologie de travail. Les élèves sont au maximum six par tuteur ou tutrice et paient 5 € par heure de tutorat. "Un véritable business s’est développé autour du soutien scolaire chez les adolescents, avec des entreprises privées aux pratiques commerciales hors de prix. En appliquant ce tarif, nous nous assurons que la remédiation scolaire reste accessible à tous. Et même en cas de difficulté financière, nous pouvons aider les familles grâce à un fonds de soutien", expliquent les coordinateurs du projet.

CQFD – qui bénéficie du soutien financier du Fonds social européen –, c’est donc du soutien aux devoirs et de l’aide à la compréhension, mais pas uniquement. "Le tutorat de groupe permet d’apprendre autrement, avec une relation d’apprentissage qui sort de l’ordinaire et de la structure scolaire classique. CQFD, c’est du tutorat par des jeunes pour des jeunes ! Les liens se créent facilement et chacun partage ses compétences et ses projets d’avenir."

En parallèle, c’est aussi un job étudiant qui a du sens pour les tuteurs et les tutrices, qui sont rémunérés de 45 € à 60 € par séance selon leur rôle. "Mais même si cela compte, l’aspect financier n’est pas leur seule motivation. Ceux et celles qui s’engagent dans le projet ont également conscience de faire partie d’un projet qui promeut la citoyenneté et vise l’équité."20 séances sont prévues tous les samedis, de 10h à 12 h, de novembre 2022 à mai 2023. La première séance est programmée pour ce samedi 12 novembre.

Pour s’inscrire au tutorat de groupe, envoyer un mail au tutorat de groupe de la commune souhaitée:

- pour Nivelles (local: AMO Tempo Nivelles) : cqfdnivelles@amotempo.be ;

- pour Genappe (local: AMO Tempo Genappe): cqfdgenappe@amotempo.be ;

- pour Court-Saint-Étienne (local: La Chaloupe JCourt): cqfdcourtsaintetienne@gmail.com ;

- pour Walhain (local: école communale): cqfdwalhain@gmail.com ;

- pour Chaumont-Gistoux (local: Cott’AJE) : cqfdchaumontgistoux@gmail.com.

Pour tout renseignement complémentaire: 010 41 70 53.