Beauvechain : le concert d’ouverture des Fêtes de la Saint-Martin est sold out

À la veille du concert, les trois comparses se montraient enthousiastes. "C’est une bonne chose de retrouver un grand avec des intervenants locaux en ouverture des Fêtes de la Saint-Martin, se réjouit Élisabeth Goethals. C’est même super important, on revient au plaisir de faire de la musique ensemble. L’Orchestre de chambre de la Néthen est un acteur local avec pas mal de jeunes. On a un gros chœur également. Cela fait partie de l’idéal du partage. Et puis, c’est aussi un retour à la normale après le Covid, on va à nouveau pouvoir fédérer les gens, c’est plus que nécessaire. C’est même de l’ordre de la santé publique. Et puis il y a le thème, celui de la résistance, pour tenir debout, pour faire bouger les choses…"

Les frères Meulemans soulignent le lien direct entre ce concert d’ouverture et le spectacle. Alain Meulemans ajoute que "cela représente une grosse mobilisation ; jouer à domicile, c’est comme pour le foot ! Et puis ici on a une grosse majorité de gens du coin. On aura une centaine de personnes mobilisées, des effectifs qui seront en rotation sur scène, vu la place dans l’église".

Les musiciens invités pour ce concert d’ouverture sont Sébastien Willemyns (piano), Gwenaël Francotte (percussions), Luc Henrion (guitare, saz, bouzouki, charango), Barbara d’Alcantara (chant), Charlotte Maryns (chant) et François Meulemans (contrebasse).

Au programme figurent des musiques populaires grecques et espagnoles, des chants latinos et ladinos, mais aussi des extraits du Canto General de Mikis Theodorakis, des airs de Chostakovitch, Ravel et Julos Beaucarne, sur des poèmes de Pablo Neruda et Garcia Lorca.