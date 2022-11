Brabant wallon / « Cela avait du sens de rejoindre l’inBW », explique Laurent Dauge, directeur général depuis cet été

"Ma mission est, entre autres, liée au plan stratégique. Celui de 2020-2022 se termine. Nous travaillons sur 2023-2025 qui sera finalisé en décembre." S’il est confronté à des dossiers impondérables et à la gestion quotidienne, Laurent Dauge prend la tête de l’intercommunale à un moment où des opportunités se présentent. Comme le projet "Sur le Champ" à la ferme des Trois Burettes à Mont-Saint-Guibert ou encore le Monnet Innovation Center (MIC) néolouvaniste qui peut accueillir certains types d’entreprises.

« L’aspect intercommunal de l’inBW m’enivre »

Un changement de cap par rapport à Renewi ? "En termes de management, il y a peu de différences. Par contre, au niveau des métiers, le spectre est beaucoup plus large. Renewi se focalise sur les déchets et l’énergie. Ici, je m’occupe aussi de tout le cycle de l’eau et du développement économique et territorial. Avec, en finalité, des services à rendre aux Communes et aux citoyens. L’aspect intercommunal de l’inBW m’enivre. Car i mpossible, par exemple, pour une Commune de réaliser une thermographie aérienne destinée à mesurer les pertes de chaleur sortant des toits d’une habitation. Celle-ci est d’ailleurs prévue cet hiver."

Particulièrement intéressé par tout ce qui touche au climat et à l’énergie, le Montois se dit très heureux dans sa nouvelle fonction. "J’ai toujours aimé les défis à relever et les opportunités à saisir. J’ai l’envie profonde de mettre toute mon expérience et mes connaissances à quelque chose de plus local. L’inBW, avec laquelle j’ai eu des relations professionnelles durant plusieurs années, m’en offre la possibilité."

Et d’avouer avoir toujours trouvé l’intercommunale très professionnelle. " Même au-delà de mes espérances. Son dynamisme est énorme grâce à la présence d’un bureau exécutif présidé par Christophe Dister et à la qualité des collaborateurs et des différents départements. Elle gère des secteurs fondamentaux pour l’avenir.

Le Brabant wallon, dans le top du pays en termes de PIB, représente un pôle économique important. Et est une région de l’UE avec un des plus hauts taux au niveau de la formation. Mon réseau professionnel est fortement implanté dans la nouvelle province. Cela avait donc du sens de rejoindre l’inBW qui, à mes yeux, a particulièrement bien réussi la fusion entre l’IBW et l’IECBW. "

« Nous tenons à ce métier relatif à la gestion des ressources »

Au niveau de l’eau justement, l’inBW gère la distribution dans treize communes du centre du Brabant wallon. "Nous tenons à ce métier relatif à la gestion des ressources. Aujourd’hui, une démarche importante dans ce domaine est l’entretien régulier du réseau. Fondamental afin de rester performant." Un jeune hydrogéologue vient aussi d’être engagé afin de rechercher de nouvelles sources potabilisables.

Et Laurent Dauge d’être fier de préciser que 97 % des eaux usées sont épurées en Brabant wallon. Le prochain chantier de l’intercommunale est d’ailleurs la finalisation du cadastre des égouts, aujourd’hui réalisé à 50 %. Un travail de longue haleine car, en beaucoup d’endroits, les égouts sont longtemps restés dans la mémoire des échevins ou des chefs de service… sans être répertoriés sur papier ou de manière informatique.