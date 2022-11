Walibi a fait beaucoup de mécontents durant ce week-end d’Halloween

Les conséquences ont été diverses. Mais pour les Wavriens, c’est en termes de mobilité que ces journées ont été explosives.

"Nous sommes habitués à des soucis de mobilité lors des nocturnes à Walibi, mais pas à ce point. Ce dimanche, c’était très chaud, avoue la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet. Les belles conditions météo, les perturbations dus à des travaux sur la ligne de chemin de fer, et le congé prolongé qui coïncidait avec le soir d’Halloween, voilà un ensemble d’éléments qui a favorisé cet afflux. Nous aurons un débriefing avec les responsables de Walibi dès la semaine prochaine, car cela ne peut pas se reproduire."

Chacune de ces journées a vu débarquer quelque 22 000 visiteurs dans le parc. Sachant que, de source policière, avec 11 000 personnes le parking est plein, on imagine la suite… Du parking sauvage dans les rues à l’arrière du parc et des riverains qui ne pouvaient plus sortir de chez eux sans être coincés dans un embouteillage digne du ring de Bruxelles aux mauvaises heures. La bourgmestre reprend: "Nous avons uniquement réussi à maintenir un passage pour les services de secours éventuels. C’était le point le plus important à nos yeux."

Promenade en famille sur la nationale

Les visiteurs ont été se garer jusqu’à 3 de distance du parc. Sur les accotements de la N238, les parkings du Brico, Carrefour, etc., et sur les parkings des moyennes surfaces situées dans le zoning Sud. Au Karting de Wavre (WIK), le gérant faisait lui-même la chasse aux "Walibiens", afin de préserver son parking pour ses clients. Et tout ce petit monde de rejoindre le parc, à pied, le long d’une nationale ! La tâche des policiers a été ardue. Tellement que la zone de police de Wavre a dû faire appel à des renforts de la réserve fédérale, de toute urgence:

"Nous avions mis en place un dispositif similaire aux autres années, c’est-à-dire cinq personnes pour assurer la circulation en journée sur la N238, et entre 15 et 20 policiers en soirée, explique le chef de zone de Wavre, Bernard De Martelaere. Cela n’a pas suffi, nous avons dû appeler à l’aide la réserve de la police fédérale qui nous a envoyé onze hommes."

Car les policiers n’avaient pas que la circulation à gérer. Il y avait également les visiteurs en colère. " Il y avait environ 3 000 à 4 000 personnes à l’entrée du parc dimanche matin. Les portes s’étaient fermées sous leurs yeux, et ils étaient très en colère de ne pas avoir pu y accéder, résume le chef de zone.

Certains ont empoigné des barrières nadar pour les jeter. Heureusement, nous n’avons pas eu à intervenir physiquement. Les choses se sont calmées grâce au dialogue. À l’intérieur du parc, des groupes de 20 à 30 personnes qui perturbaient ont été expulsés par le service d’ordre du parc. À leur sortie, ils ne sont pas très contents et c’est aussi aux policiers à gérer ces gens et leurs frustrations. "

Pour le chef de zone, il va falloir débriefer avec Walibi afin de mieux gérer les flux et revoir les entrées. "L’entrée de Walibi n’est pas adaptée avec ses deux ou trois portiques, il y a un travail à faire de ce côté-là."

Un bon calcul de la part de Walibi ?

À la colère des Wavriens, il faut rajouter la déception de nombreux visiteurs, parfois venus de loin, de n’avoir finalement pas eu accès au parc, et pour certains, malgré leur abonnement ou un ticket…

" Nous avons affiché complet sur notre site et les réseaux sociaux dès que nous le pouvions, répond la porte-parole de Walibi, Justien Dewil. Par ailleurs nous avions mis en garde les gens dès jeudi, car nous savions que ce serait compliqué ce week-end. Les abonnés et les gens avec un ticket non daté savaient qu’ils ne seraient pas prioritaires. C’est écrit dans nos conditions de vente. Nous leur avions suggéré de fixer une date après le 1er novembre.

Il y a seize jours pour Halloween à Walibi et encore deux nocturnes les 4 et 5 novembre. Le problème, c’est que tout le monde veut fêter Halloween le jour d’Halloween… "

Walibi a-t-il fait un mauvais calcul en accueillant autant de monde ? Les visiteurs qui ont obtenu leur précieux sésame font état de files d’attente terriblement longues, allant de 2 à 4h d’attente…

Le kangourou peine à reconnaître qu’il a été débordé. "On a essayé de satisfaire un maximum de gens. On pourrait peut-être imaginer de prendre des mesures comme des réservations obligatoires pour tous. C’est trop tôt pour le dire. On va analyser et tirer les leçons…"

En attendant, fantômes et autres monstres courent toujours dans le parc et ce, jusqu’au 6 novembre.