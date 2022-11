« Un(d)ivers » pour les 56es Fêtes de la Saint-Martin

Les expos officielles d’art contemporain ont d’ordinaire un thème. Quel sera celui de 2022 ? Hugo Meert répond: "Il n’y aura pas de thème !" Pourquoi ? Pour moi, la création ne peut pas être forcée ou bloquée avec un thème. Le choix d’un thème sous-entend que l’artiste sera plus ou moins enchaîné, entravé ; il doit chercher quelque chose. Comme l’a dit Picasso, "l’artiste ne cherche pas, il trouve". L’art est à mon avis le moteur de la société et les artistes authentiques vont toujours trouver une solution pour interroger et surmonter tout ce qui se passe autour d’eux sans aucune attente ou contrainte. Sans aucun thème donné, la créativité est un muscle incontrôlable, en liberté absolue. "

Après discussion, le mot "univers" revenait régulièrement, "C’est comme ça qu’" Un(d)ivers ", (NDLR, où l’on retrouve les mots univers et divers), est né. Dans ce parcours, je vous propose de découvrir neuf artistes à l’univers personnel bien développé qui savent parfaitement se détacher des lois de l’attraction en s’éloignant du centre de gravité du monde d’aujourd’hui caractérisé par des normes, du contrôle, des effets one-shot, des récupérations éclectiques, des néostyles éphémères et de la haute commercialisation."

On y retrouvera Éléonore Saintagnan, Anatole Tieche, Arnaud Sprimont, Éric Van Haegenborgh, Fred Biesmans, Hans Weyers, Gille Delhaye, Pierre Lefebvre et Cathy Coëz associés à Hugo Meert, et en marge des expos officielles Isabella Gosgnach pour une première expo et des élèves de rhéto (section Arts) du Lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, qui présenteront des œuvres inspirées par la pièce de théâtre Antigone.

Didier Cloos: "Le titre est un jeu de mots sur Univers, Divers, Dix. En finale, 10 artistes et 10 univers. Le commissaire, céramiste, a par ailleurs produit 10" toiles "en céramique de 20 x 20 cm. Quand on le voit, on a vraiment l’impression que c’est une toile tirée sur un châssis, avec les petits clous sur les côtés. Ce n’est que quand on les prend en main qu’on réalise que ce sont des céramiques. Hugo en a donné une à chaque artiste, en leur demandant d’intervenir sur une toile, et d’y apporter quelque chose qui soit lié à leur univers personnel ; ça donne une série de dix toiles côte à côte."