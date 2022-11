Un accident avec blessé au centre de Marbais

Une personne a été blessée, mardi vers 17 h 25, lors d’une collision qui s’est produite entre trois voitures au grand carrefour situé dans le centre de Marbais. La victime a été emmenée à l’hôpital tandis qu’une équipe de la zone de police Orne-Thyle procédait aux constatations, et que les pompiers réglaient la circulation et nettoyaient la voirie dans ce carrefour entre la rue de la Jouerie, la rue du Berceau, la rue de Priesmont et la rue du Petit Marmeau.