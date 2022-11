L’histoire remonte à 2016, année où deux couples d’amis proposent pour la première fois une activité d’Halloween au cœur du village. Une cinquantaine de personnes répondent à l’invitation. Depuis, l’assistance n’a fait qu’augmenter, avec 120 personnes en 2017, puis 250, et 325 pour arriver cette année 2022 à ce score incroyable.

"Toute la publicité se réalise en grosse partie grâce au bouche-à-oreille, se réjouit Manuela Sambrée, l’une des organisatrices d’Halloween à Lathuy. Nous proposons vraiment une animation complète avec par exemple le labyrinthe de l’horreur où les gens viennent de plus en plus nombreux. Bien entendu, il faut savoir que Lathuy est déjà de base un village hyperfestif… Et donc, cela aide au succès actuel."

Les organisateurs ne se reposent pas sur leurs lauriers. "On essaye de faire de mieux en mieux, de toujours innover et derrière tout ce que le public peut voir et vivre durant la soirée d’Halloween, il y a énormément de temps consacré à la réflexion, mais aussi au montage des structures, aux décorations qui sont le fruit des idées que nous devons trouver. Et puis, pour faire vivre tout cela, et rendre la magie d’Halloween, il y a aussi les mises en scène des acteurs bénévoles qui donnent de leur temps pour que la soirée soit une réussite. C’est aussi un travail de titans pour gérer les imprévus de dernière minute…"

Les organisateurs qui ne peuvent que remercier tous les participants qui font de cette fête une réussite. "Mais surtout à toute l’équipe derrière nous qui travaille dans l’ombre. Sans oublier les autorités communales qui nous accordent leur confiance."

Une certitude, l’équipe est motivée plus que jamais et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "On promet d’ores et déjà aux habitants de Lathuy et à tous les visiteurs extérieurs de remettre cela l’année prochaine ! Lathuy sera à nouveau en fête en 2023."