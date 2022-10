Une enquête sur et pour les seniors à Chastre

Un guide des aînés est en cours de distribution à Chastre. C’est le résultat d’une collaboration entre le conseil consultatif des seniors et le plan de cohésion sociale (PCS). "On vise les habitants de Chastre, à partir de 65 ans et on va à la rencontre de 1 027 foyers, soit environ 1 400 personnes, grâce à 23 distributeurs", a expliqué Maëlle Van Der Linden, chargée de projet au PCS, avant le début du dernier conseil communal.