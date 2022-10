Nele Paxinou a traversé le miroir

Tous sont montés sur les planches pour jouer La Porteuse de Souffle au palais des Beaux-Arts de Charleroi. Nele l’aurait voulu.

En outre, le titre du spectacle lui allait comme un gant, elle qui n’a cessé d’encourager les comédiens, de leur donner du souffle pour qu’ils persévèrent, chacun(e) à leur manière, dans cette volonté d’apporter au public ces éclats de rire ou ces bouts de belgitude auxquels elle était attachée.

Comme le poète Jean Cocteau, elle affectionnait les miroirs et jonglait avec les symboles qu’ils véhiculaient. Sa première compagnie, en 1979, se nommait "Le Théâtre du Miroir". Un an plus tard, elle fonde avec Marco Taillebuis, avec la ferme volonté de rapprocher le public du théâtre, "Les Baladins du Miroir", troupe d’artistes itinérants, d’abord nichée à Thorembais-les-Béguines (Perwez) avant de trouver un nouveau port d’attache à Perwez.

Les Baladins, ce fut le combat de sa vie, à la fois pour être reconnue et subsidiée, car elle ne perdait jamais de vue les fins de mois des comédiens de sa troupe. Inutile de le cacher: il lui fallut tirer le diable par la queue afin de faire subsister les Baladins, mais quand les fantômes de Charles De Coster, Michel de Ghelderode ou de James Ensor sont en coulisses, on a des ressources.

La dernière page de sa vie artistique, elle l’a écrite avec cet enthousiasme, ce sourire lumineux qui reste sur les rétines de ceux et celles qui l’ont connue. Elle avait créé chez elle, au chemin du Bois des Dames de Thorembais-les-Béguines, "La Balade aux Miroirs", un lieu de partage et découverte de poésies, chansons, musique et spectacles dans l’esprit du café-théâtre.

C’est là que fut créé en 2016, avec la complicité de François Ost, le spectacle Camille Claudel.

Une militante de la vie autonome et de l’inclusion des personnes handicapées

Ces dernières années, de plus en plus tourmentée par le handicap qui l’avait touchée dès 1965 suite à une maladie, l’obligeant à vivre en fauteuil roulant, elle s’était battue pour que la personne handicapée soit mieux soutenue dans son quotidien.

" Avec la volonté absolue de préserver l’intimité de ses proches, nous communiquerons les modalités de ses obsèques ultérieurement, indique Gaspar Leclère. Un hommage lui sera rendu dans les prochaines semaines par la troupe qu’elle affectionnait tant. Si vous voulez lui rendre hommage ou communiquer vos condoléances, une adresse courriel éphémère attend vos messages: merci-nele@lesbaladins.be. Nele était une femme lumineuse, pleine de joie et de projets. Nous sommes tristes et sans voix mais à l’image de celle qui nous a accompagnés pendant plus de quarante nous voulons croire en la vie ! "

Nele Paxinou est née à Anvers, le 6 mars 1942, d’un père immigré grec et d’une mère flamande. En 2008, l’artiste a obtenu le Pôle d’Or, un prix créé par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour mettre en valeur de grands noms de la culture. En 2009, elle est faite docteur honoris causa de l’université Saint-Louis-Bruxelles. En 2012, l’artiste avait été élevée au rang de chevalier du Mérite wallon et en 2017, elle devenait Commandeur de l’Ordre de la Couronne. Nele Paxinou est décédée ce 28 octobre 2022, à l’âge de 80 ans.