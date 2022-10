Tubize/Villers-la-Ville : deux vins, de Saintes et Sart-Dames-Avelines, décrochent 5 étoiles au Guide des vins belges 2023

Le Brut de Brabant 2019 du Domaine W

Dans la catégorie des vins mousseux, cinq domaines sont mis à l’honneur. Le Domaine W à Saintes est le seul domaine du Brabant wallon proposant du mousseux, à obtenir 5 étoiles avec sa cuvée Brut de Brabant 2019. Une belle consécration pour ce domaine qui se frotte aux incontournables Chant d’Éole et autre Ruffus, avec leur seconde cuvée. En effet, outre le Domaine W, le domaine de Chant d’Éole avec sa cuvée Rosé 2019, le vignoble des Agaises avec son Ruffus Grand Millésime 2018, le Domaine Schorpion avec sa cuvée Houben sans année et la coopérative Vin de Liège avec son excellente cuvée L’Insoumise brut 2020 obtiennent aussi les fameuses 5 étoiles.

"Après plusieurs médailles d’or dans les concours internationaux, notre Brut de Brabant 2019 est aussi repris dans le guide avec la note maximale de 5 étoiles, peut-on lire, depuis jeudi matin sur la page Facebook du Domaine W. C’est notre première cuvée certifiée en bio et biodynamie en Belgique. La preuve qu’une autre viticulture respectueuse de la planète et des hommes, sans concession sur la qualité est possible. Cela nous rend confiant pour l’avenir car nos prochaines cuvées, celles de 2020, 2021, 2022 sont dans la lignée et dépassent même, selon nous, la cuvée 2019."

La cuvée Évasion 2021 des Coteaux des Avelines

Un autre domaine brabançon, celui des Coteaux des Avelines, décroche, dans la catégorie des vins blancs tranquilles, avec sa cuvée Évasion 2021, la récompense suprême. Un vin produit depuis deux ans, par Arnaud Duchêne et sa famille. "Ce vin c’est notre fierté. Il provient de raisins Muscaris et Solaris cultivés sur une belle parcelle d’1,3 hectare bien orientée, en légère pente et avec de la bonne terre, commente Arnaud Duchêne. Notre cuvée Évasion est une cuvée qui a en une certaine vivacité parce que 2021 était un millésime où nous n’avons pas eu beaucoup de soleil. Donc, on a une belle fraîcheur et une très belle longueur en bouche. Son nez est franc, il s’ouvrira peu à peu et déploiera des arômes primaires fruités, de poires, d’agrumes, et épicés, de poivre blanc. Elle est élégante en bouche où on retrouve un équilibre dynamique, porté par une fraîche acidité. La finale est élancée et salivante. L’ensemble souligne un vin subtil, aérien et racé. Cette cuvée accompagnera merveilleusement un poisson au beurre blanc, en papillote ou des asperges vertes voire un chèvre frais. Mais elle peut se déguster simplement à l’apéritif." Cette cuvée d’exception, vendue au domaine au prix de 13,5 € est presque épuisée, il ne faudra donc pas trop tarder pour la découvrir. En plus de la cuvée Évasion produite par les coteaux des Avelines, le château de Bioul et sa cuvée Terre Charlot 2020, le domaine du Ry d’Argent à la Bruyère et sa cuvée Brin de paille, le domaine Oud Conynsbergh (Auxerrois 2019) et le Wijndomein Waes avec sa cuvée Goud 2019 décrochent également 5 étoiles.

Et les autres ?

D’autres domaines du Brabant wallon sont repris dans ce Guide des vins belges 2023, à commencer par le Domaine Beekborne à Hélécine et sa cuvée très nature Vis Tchapias. On trouve aussi le Domaine du Chapitre à Baulers, avec pas moins de huit vins différents ; le Domaine de Glabais et deux cuvées effervescentes, le Domaine de Mellemont à Perwez et deux vins blancs tranquilles ; le Domaine de Lowas à Grez-Doiceau où Bruno Jadoul propose un très intéressant effervescent à base de souvignier et johanniter ; le Vignoble du Bois des dames à La Hulpe et deux cuvées de vins tranquilles élaborées avec du johanniter, dont la vente est réservée aux membres du vignoble ; le Château de Bousval avec deux vins tranquilles haut de gamme en chardonnay ; ainsi que les deux vignobles associatifs de la province, le vignoble Vins de Genval et celui de la confrérie Villers-la-Vigne, dont les vins ne sont pas mis en vente.