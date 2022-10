Pas (encore) de subsides de la FWB pour le futur BW Open de tennis

"Je sais combien il est important d’héberger de tels événements, non seulement pour leurs retombées économiques et sociales, mais aussi pour nos sportifs qui peuvent bénéficier de la sorte non seulement de wild cards pour s’exprimer au plus haut niveau de compétition face à des joueurs confirmés au niveau international, mais aussi de la présence de ces joueurs pour acquérir de l’expérience au travers d’échanges et de matchs, a répondu la ministre. Je salue bien entendu l’initiative privée qu’est le BW Open. À ce stade, au-delà de la mobilisation du centre sportif du Blocry, aucune demande financière n’a été introduite auprès de mon administration. Je suis cependant en contact permanent avec les organisateurs. Je ne manquerai pas d’analyser une demande de soutien d’un tel événement et de répondre au mieux aux éventuelles sollicitations."