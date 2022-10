Mont-Saint-Guibert : le devoir de mémoire reste vivace à Corbais

Jeudi dernier, comme désormais chaque année, au cimetière de Corbais, la Société royale des officiers retraités de Wavre (SROR) a rendu hommage à ces six héros. À cette cérémonie ont également participé un représentant du gouverneur de la Province, le lieutenant-colonel Philippe Raemaekers, commandant militaire breveté d’état-major de la province du Brabant wallon, ainsi que son état-major, un détachement d’honneur de la Force aérienne, des représentants des associations patriotiques de la région (Wavre et Grez-Doiceau) et notamment la section locale des Anciens combattants de Mont-Saint-Guibert présidée par Jean-Pierre Swales, les autorités communales de Mont-Saint-Guibert, le Guibert Band, ainsi que des élèves de 5e et 6e années de l’institut Notre-Dame des Hayeffes.

"Une cérémonie comme celle d’aujourd’hui est primordiale pour ne pas perdre le souvenir de ceux qui ont donné leur vie ou ont été blessés pour nous rendre la liberté", a souligné, dans son discours, le Rixensartois Daniel Walther, président de la SROR qui parraine la stèle et le monument à Corbais. Deux élèves ont aussi lu un témoignage en exprimant leur respect et leur gratitude vis-à-vis des aviateurs décédés, avant de déposer les fleurs.

Hommage a également été rendu, devant l’église de Corbais, aux Corbaisiens tombés durant la Première Guerre mondiale.