24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve: Arnaud De Lie et Julien Watrin donnent le départ à 13 h

Trois ans que les rues de Louvain-la-Neuve ne se sont plus remplies des vélos et des fêtards des 24 Heures. Ce mercredi, à 13 h, Arnaud De Lie, le jeune champion cycliste, et Julien Watrin, un athlète multititré avec les frères Borlée, donneront le départ de cette 43e édition des 24H vélo tant attendue.