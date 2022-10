À l’entrée du domaine, les spectateurs ne savent pas bien à quoi s’attendre. "C’est Halloween, j’espère que les monstres ne me feront pas trop peur", murmure Nathan, 7 ans.

Qu’il se rassure. Si les fantômes sont bien présents dans les différentes pièces de l’abbaye, la balade que proposent les organisateurs de Tour des Sites a un autre objectif, celui d’emmener les visiteurs pour une promenade féerique, un voyage à travers le temps.

Il n’y a pas de monstres mais des artistes, danseurs et êtres fascinants qui proposent une mise en scène magique, dans un cadre exceptionnel. Le jeu de lumières et les effets spéciaux donnent aux ruines villersoises une autre dimension et l’histoire qui s’y raconte emmène les visiteurs d’un soir dans un autre monde.

Création de Paul Licot et Benoît Meurens, "Visitors" est proposé aux visiteurs les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 5 novembre, à raison de deux balades par jour dès la tombée de la nuit.

Infos et réservations: www.visitorsshow.org