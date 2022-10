Incourt : « J’ai enlevé Mamie », le roman qui donne des ailes aux grands-parents

Jérôme Poncin, on ne peut que se demander si votre histoire personnelle est à la source de ce livre…

C’est effectivement un sujet qui me touche au premier plan. Ma maman a dû être placée alors que j’étais assez jeune, pour un problème de sénilité précoce. Je vais la voir régulièrement, mais ce n’est pas toujours facile ni gai, je dois l’admettre. Et mes deux filles m’accompagnent mais elles trouvent cette mamie un peu inaccessible car elle n’est pas souvent lucide…

On sent que cela vous touche de près. Vous avez d’ailleurs dédicacé le livre à vos deux filles et à votre maman en ces mots: « À ma maman, pour qui j’aurai toujours 17 ans »…

Ce livre est né pendant la période Covid. J’allais la voir mais on ne pouvait pas se toucher. J’en ai été traumatisé. Quand je quittais la résidence, je pleurais tout seul dans ma voiture… J’ai eu cette envie de la kidnapper, de la sortir de là, même si ce n’était absolument pas réaliste.

Et voilà l’idée de votre livre, mais ce n’est pas le fils, le kidnappeur ?

C’est sa petite-fille, la jeune Lou. C’est le prénom d’une de mes filles mais c’est un personnage assez éloigné d’elle. Elle est la narratrice. Un caractère bien trempé, et avec elle, sa mamie Marie-Rose va vivre cinq jours de cavale.

Une gamine que vous décririez comment ?

Ce qui m’intéressait, c’est le rapport entre l’adulte et la jeune enfant. Le papa est très maladroit vis-à-vis de sa mère malade. Il ne sait pas y faire. Et c’est la petite Lou qui va montrer aux adultes qu’on peut encore faire des choses, elle montre de l’empathie, mais pas de la pitié.

C’est quand même une gamine très mature. Quel âge a-t-elle, selon vous ?

Elle n’a pas d’âge car elle est dans son rôle de « petite fille » lorsque sa mamie est dans une phase de lucidité. Mais elle endosse le rôle de l’adulte dès que sa mamie décroche.

C’est avant tout un récit très tendre sur la relation grand-mère/petite-fille.

Je me suis inspiré du vécu de mes filles. Lou se demande, comme elles: cette grand-mère du home, est-ce qu’elle m’aime ? Est-ce que c’était une chouette madame avant ? En fait, la maladie les a empêchées d’avoir une vraie relation. C’est pour réparer ce mal que la petite enlève sa mamie.

Vous aviez déjà écrit et publié « La Classe des mammouths ». C’est une nouvelle voie qui s’ouvre, écrivain ?

La Classe des mammouths était, à la base, un spectacle pour enfants, écrit à plusieurs, dont j’ai tiré un roman. Et j’ai adoré l’exercice de l’écriture. Celui-ci est donc mon premier vrai roman et il va devenir un spectacle, au Théâtre des Quatre Mains, à Beauvechain. On a commencé la création cette semaine.

Votre maman l’a lu, votre roman ?

Je le lui ai apporté, mais elle ne le lira pas, ce serait un trop gros effort pour elle. Par contre, j’aimerais qu’on puisse parler de mon livre dans les maisons de repos. Je pense que ça pourrait plaire aux grands-parents. L’écriture est accessible et il y a un peu de suspense, donc ça se lit facilement.

Et il y a quelques illustrations en crayonné noir et blanc.

Oui. Elles sont du talentueux Ian De Haes, ça donne un peu de fantaisie. Je n’avais pas envie de trop de lourdeur ni de gravité.

« J’ai enlevé Mamie », de Jérôme Poncin. À partir de 8-9 ans, chez Alice, collection Deuzio, 142 pages..