Clubs sportifs et crise énergétique: le salut ne viendra pas de la Province

"La Province, qui doit reprendre à son compte le financement des zones de secours, se retrouve dans une situation financière délicate, a rappelé Marc Bastin lors du conseil provincial. Dès lors, même avec la meilleure volonté du monde, le budget que nous pourrions dégager ne représenterait qu’une goutte d’eau dans l’océan du gouffre énergétique. Vous m’en voyez profondément désolé mais ce n’est pas à notre niveau que se situent les leviers pour remédier à cette situation."

Le député provincial indiquait, dans la foulée, que "la ministre Valérie Glatigny a pu dégager une enveloppe de 150 millions afin de réduire l’impact des factures énergétiques. Les premières aides (aux clubs sportifs) devraient être attribuées dans la deuxième quinzaine de novembre".

S’il ne peut rien faire pour aider les clubs sportifs brabançons "confrontés, tout comme l’entièreté de la population, à la hausse démentielle des prix de l’énergie" à s’extirper de cette "situation désastreuse", Marc Bastin a toutefois tenu à préciser que la Province apportait "un soutien constant" aux clubs sportifs du Brabant wallon: "400 000 € sont encore prévus cette année pour les investissements dédiés à la création, l’aménagement et la rénovation d’infrastructures sportives et 50 000 € servent à aider les clubs sportifs à réaliser leurs projets spécifiques d’amélioration de l’accueil et de la sécurité de leurs membres et spectateurs. Nous aidons également énormément de clubs dans le cadre de notre politique de subventionnement d’événements sportifs et d’actions autour de la promotion du sport."

Le conseiller provincial Benjamin Goes (Les Engagés), qui interrogeait le collège à ce sujet, a convenu que le budget de la Province n’était pas extensible. Il a néanmoins demandé que la problématique puisse être évoquée lors d’un prochain conseil 27+1 qui réunit la Province et les 27 communes.