Les travaux du nouveau bâtiment de la gare de Rixensart ont débuté

Le projet, mené en concertation avec la commune, vise à améliorer l’accueil des navetteurs. Le nouveau bâtiment de 560 m2 en ossature bois, comprenant une salle d’attente et un parking vélo de 104 places couvert et sécurisé, sera pratiquement "zéro énergie" et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, modulable et équipés de caméras reliées directement au centre des opérations de sécurité de la SNCB. L’idée est également de mieux relier la gare à son environnement immédiat, et de créer à proximité un espace public fonctionnel et convivial.