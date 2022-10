Un jeune footballeur décède en plein match

Ibrahim Barmou est décédé lors d’un match de football sur le terrain du Stéphanois à la suite d’un malaise cardiaque. Le joueur de 19 ans évoluait dans l’équipe première du Stéphanois, un club basé à Court-Saint-Étienne. Il était venu prêter main-forte à l’équipe réserve samedi soir.

Poelvoorde fait le show à Waterloo

Benoît Poelvoorde fait le show à la soirée de clôture du Festival du film historique de Waterloo. Ce dimanche, se clôturait la 10e édition du festival. Une édition grandiose et une sélection particulièrement intéressante au cours de laquelle Omar Sy a reçu le Clion du meilleur acteur.

Bien que ce soit Thomas de Bergeyck, animateur chez RTL-TVI, qui a présenté la cérémonie, l’animation a été assurée, elle, par Clovis Cornillac et son compère benoît Poelvoorde. Un véritable sketch lorsque Clovis Cornillac se retrouve à devoir meubler pendant que Benoît Poelvoorde cherche, lui, une place de parking et l’entrée du cinéma. Un beau moment de fou rire offert par les deux acteurs.

Exercice catastrophe: les œuvres de Folon sauvées des eaux

Organiser la sauvegarde du patrimoine, ce n’est pas la priorité quand des personnes doivent encore être mises en sécurité. Il faut cependant y réfléchir dès que tout le monde est à l’abri. Et s’organiser comme ce fut le cas, lundi matin, lors de l’exercice catastrophe à la Fondation Folon, à La Hulpe.

« L’espérance fera des merveilles » ont chanté les réfugiées ukrainiennes

Le Mois de la solidarité internationale bat son plein à Nivelles et un de ses événements phares s’est déroulé samedi au Waux-Hall: les "Mondes de Nivelles" en étaient à leur 17e édition. L’idée est de rassembler en un même lieu les différentes cultures qui coexistent sur le territoire communal, et de permettre à leurs représentants de faire connaître leur pays via des plats typiques à goûter sur les stands, de l’artisanat, ou encore de la musique, des chansons et des danses interprétées sur scène. Pour cette édition 2022, une place particulière avait été réservée à l’Ukraine. Suite à l’invasion russe de février dernier, des familles, en particulier des femmes, sont arrivées à Nivelles et ont été accueillies par environ 35 hébergeurs locaux.

Les demandes d’aide alimentaire en hausse

En Brabant wallon, le nombre de colis alimentaires distribués dans les épiceries sociales de la Croix-Rouge a augmenté de 10 à 20 % au cours du premier semestre 2022.

Nos souverains, entre Rixensart et Braine-l’Alleud

Le roi et la reine ont fait halte sur le site de GSK à Rixensart, avant d’aller à la rencontre des pensionnaires de Fedasi l. ils ont terminé par un bain de foule à Braine-l’Alleud.

Deux restos et un brico détruits par le feu à Céroux-Mousty

Deux restaurants et un Brico détruits par un violent incendie, avenue provinciale, à Céroux-Mousty. L’incendie qui s’est déclaré ce mercredi vers 16 h 30 au restaurant Le 117 a aussi ravagé le restaurant chinois Le Florissant et le Brico Discount. Également touchée par les flammes, la boulangerie voisine, Le Pain d’Antan, a annoncé à ses clients fermer ses portes "pour une durée indéterminée".